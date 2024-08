豚の旨みが感じられる深みのあるスープ！大阪本町「フラン軒」

大阪本町に店を構える、中華そばと焼き飯の店「フラン軒」のラーメンのメニューが刷新されました。

大阪本町「フラン軒」

店舗名 :中華そばと焼き飯の店「フラン軒」

所在地 :大阪市中央区北久宝寺町3-5-3

電話 :06-7650-0078

営業時間 :10:30〜22:30 ※L.O.22:30

日曜営業

定休日 :なし

客席 :29席(カウンター9席、テーブル5卓)

禁煙・喫煙:完全禁煙

駐車場 :なし(近隣に有料パーキングあり)

【実施の背景】

・週8回食べられる中華そば

・焼きめしに合うラーメン

・明るく元気にお客様に元気を与える

以上3つのコンセプトを元に運営されているフラン軒ですが、こちらのコンセプトをより実現できるようなメニューを追求した結果、今回のラーメンの変更となりました。

【変更内容】

ラーメンのメニューをすべて廃止し、新しく「中華そば」「ざる中華」を追加。

あっさりだけど豚の旨みが存分に感じられる深みのあるスープ、ツルもち食感の平打ち麺で仕上がっています。

また、わかめ、ゆで玉子などのトッピングでお客様好みにカスタマイズが可能、さらに無料で白米がセットとなります。

(+200円で焼きめしにも変更可能)

※期間限定メニュー・焼きめしの変更はございません。

▲新メニュー(1)「中華そば」

▲新メニュー(2)「ざる中華」

【メニュー】

商品名 :中華そば

価格(税込):850円

中華そば

商品名 :特製 中華そば

価格(税込):1,100円

特製 中華そば

商品名 :ざる中華

価格(税込):1,000円

ざる中華

商品名 :特製 ざる中華

価格(税込):1,250円

特製 ざる中華

商品名 :焼きめし

価格(税込):450円

焼きめし

商品名 :焼きめし+唐揚げ2個

価格(税込):630円

焼きめし+唐揚げ2個

▲フラン軒 店舗外観

