½¼ÅÅ¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¼«Æ°¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë½¼ÅÅ´ï¤¬¤¢¤ì¤ÐÂçÀÚ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¼º¤ï¤º¤ËºÑ¤à¤Í¡ª
Ãç´Ö¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µÇ°»£±Æ¤ä¡¢Î¹Àè¤ÇÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤ä¤´ÈÓ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥éµ¡Ç½¤Ã¤ÆÃ¯¤Ç¤â¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë»È¤¨¤ÆËÜÅö¤ËÊØÍø¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Îµ¤·Ú¤µ¸Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â»£±Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï°ìÇÕ¤Ë¡£¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼Ì¿¿¤òÀ°Íý¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¯ÍÆÎÌ¤¬¿´ÇÛ¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¤½¤ó¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤ÎÍÆÎÌÉÔÂÌäÂê¤ò°ìÈ¯¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡¢½¼ÅÅ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë½¼ÅÅ´ï¡ÖQubii Power¡×¡Ê1Ëü999±ß¡Á 8·î1Æü¸½ºß¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£GREEN FUNDING¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÈµÞÂ®½¼ÅÅ¡¢¤µ¤é¤Ë³°Éô¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤â·ó¤Í¤¿Êë¤é¤·¤òÊÑ¤¨¤ë½¼ÅÅ´ï¤Ç¤¹¡£
¡ÖQubii Power¡×¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ËÁÞ¤¹¤À¤±¤ÇÂ¨¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¤È¥Ç¡¼¥¿ÊÝÂ¸¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿½¼ÅÅ´ï¡£Apple¼Ò¸øÇ§¤ÇÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô100ËüÂæÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëQubii¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢iOS¡¿Android¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ó¥¿¥ó¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢microSD¥«¡¼¥É¤òËÜÂÎ¤ËÁÞÆþ¤·¤Æ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ËÁÞ¤·¤¿¤é¡ÖQubii Pro¡×¤ÎÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¤òDL¡Ê½é²ó¤Î¤ß¡Ë¤¹¤ë¤À¤±¡£½¼ÅÅ¤¹¤ì¤ÐÂ¨¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
PC¤ËÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é³°ÉÕ¤±¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢½¼ÅÅ´ï¤ÎËÜÂÎ¤ËÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëmicroSD¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿±ÜÍ÷µÚ¤Ó°ÜÆ°¤äÊÔ½¸¤â²ÄÇ½¡£
Ã¼Ëö¤´¤È¤Ë¼«Æ°¤Ç¥Õ¥©¥ë¥ÀÊ¬¤±¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¥Ç¡¼¥¿¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢microSD¥«¡¼¥É¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¢¥×¥ê¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¡£¿·¤·¤¤¥«¡¼¥É¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥¿¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¼ÅÅ´ï¤òÂ¾¤Î¿Í¤È¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢SD¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤òÀßÄê¤¹¤ì¤ÐmicroSD¥«¡¼¥É¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤¬ÉÔ²Ä¤Ë¡£Âç»ö¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤é¤ì¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½¼ÅÅ´ïËÜÂÎ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥«¥ó¥¿¥ó¡£¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æµ¤·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÉÕÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿¤òÁõÃå¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤³¦200¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò»£¤ë¤¿¤Ó¤Ë°µÇ÷¤·Â³¤±¤ë¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½¼ÅÅ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬²ÄÇ½¤Ê½¼ÅÅ´ï¡ÖQubii Power¡×¡£
¥Ç¡¼¥¿¤òÀ°Íý¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Æ°¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡£Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë»ý¤Á±¿¤ÖºÝ¤Ë´ò¤·¤¤¡¢¼ýÇ¼¥Ý¡¼¥Á¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤ÆÉÕÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
>> GREEN FUNDING¡ÖQubii Power¡×
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡Ä¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ë4ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ²ÄÇ½¡ªCIO¤ÎGaN½¼ÅÅ´ï¡ÖNovaPort QUAD¶67W¡×
¢¡¥±¡¼¥¹¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÈóÅëºÜ¡£¤Ç¤â¥±¡¼¥Ö¥ëÉÕ¤¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤â½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó
¢¡³«¤¯¤ÈMagSafe¡ÜApple WatchÆ±»þµëÅÅ¡ª¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¾®·¿·ÚÎÌ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É