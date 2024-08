キュートでポップな歌詞と音楽に合わせて一緒に踊れる！魚丼 公式ソング『Don Don 魚丼』

創作海鮮丼チェーン店『魚丼』は、公式ソング『Don Don 魚丼』およびミュージックビデオを制作、YouTubeにて公開しました。

魚丼 公式ソング『Don Don 魚丼』

『魚丼』はテイクアウトとデリバリーに特化した創作海鮮丼チェーン店です。

店名ともなっている「魚丼」とは魚介類を使った創作丼ぶりの総称です。

単なる刺身を乗せた海鮮丼に留まらない、炙る・和える・漬ける等、魚介類に一手間加えた丼ぶりを多く販売しているのが特徴です。

『魚丼』では「私たちは魚丼を通じて、新たな魚食スタイルを創造し、お客様に喜んでもらえる商品とサービスで、豊かな魚食文化の発展に貢献していきます。」という事業理念を掲げ、店舗を運営しています。

■ 魚丼公式ソング『Don Don魚丼』&ミュージックビデオ:制作背景

『魚丼』は2017年11月に東京・北千住で創業し、2020年から本格的にのれん分け加盟店の全国公募を開始しました。

魚丼ブランドの立ち上げ以降、お客様の支持を得て順調に店舗数を拡大し、2024年現在、加盟店を含め全国に65店舗を超える出店(直近の出店予定店とフードコート専門ブランド『魚丼屋』を含む)をすることができました。

また、今後もさらに店舗展開を進めていく予定です。

そこで『魚丼』ブランドをより全国の皆さまに知っていただきたいとの想いから、今回公式ソングとミュージックビデオを制作しました。

今回のミュージックビデオはドラマ風の作品で、『魚丼』の自慢でもある酢飯と魚介ネタを擬人化したストーリーとなっており、酢飯役(主演)と魚介ネタ役(演者7名)が登場します。

また主演の酢飯役には、若い世代を中心に人気のインフルエンサー・女優の黒江こはるさん(こはるん)が出演しています。

曲中のサビの部分では振り付けもあり、キュートでポップな歌詞と音楽に合わせて、一緒に踊れるようになっています。

尚、ミュージックビデオの中に登場する「魚丼」は、今後全国の『魚丼』各店で販売を予定しています。

<魚丼 公式ソング「Don Don 魚丼」歌詞>

Produced by 株式会社ベルツリーカンパニー

【1A】

yeahたまらない その魅力 まるで 極上のネタさ

嘘はない このセリフ 君も連れて行きたい

どうしてそんな顔してるの? Don’t think Feel it

広がるこだわりは まるで本能 僕のハート 鷲掴みして

【1B】

マグロ ホタテ サーモン ネギトロ イカも タコも もっと乗せたら

光るイクラ ハラス 甘エビも まだまだ 愛を注いで

【1サビ】

Don Don魚丼 釘付けさ 一手間加える キラメキこだわり

Don Don魚丼 キミに夢中 カラミ強めな サビが好みでしょ?

【2A】

hey いつも通り 足運ぶ どんな時だって側で

満たされる この味に 魚丼 キミの虜さ

彼女が僕から去っても 変わらず味方でいたね

甘口、旨口、醤油で食欲をそそる 悲しい寂しいドンとこい

嬉しい楽しい さらに 元気でいる秘訣なら ここに集まろう

【2サビ】

Don Don魚丼 釘付けさ 一手間魅せるぜ トキメキやみつき

Don Don魚丼 キミに夢中 愛してやまない 個性の宝石

【Cメロ】

さぁ 何食べよう? ポピュラー捨て難い ゴージャス スペシャル

君はどうする? そう 日本中 ムーブメント巻き起こす 魚介の力 パワーチャージさ

【落ちサビ】

ロックオン 魚丼 いつだって あなたの街にも幸せ運ぶわ

チャンピオン 魚丼 笑顔の輪 味わい創作 新たなスタイル

【ラストサビ】

Don Don魚丼 釘付けさ 一手間魅せるぜ トキメキやみつき

Don Don魚丼 キミに夢中 愛してやまない 個性の宝石

■魚丼公式ソング『Don Don魚丼』&ミュージックビデオ制作スタッフ

Theme song:『Don Don UODON』

Vocals by Shiho Suzuki

Lyrics by Shiho Suzuki

Composed by Studio Lana

Produced by BELL TREE COMPANY

・CAST

Sumeshi : Koharu Kuroe

Maguro : Rinako

Salmon : Ryu Nakazawa

Negitoro : Shuhei Yamamoto

Tako : Ryuji

Harasu : Hyunsik Kim

Amaebi : Akira Inoue

Uodon Syokunin: Yuichi Koide

・VIDEOGRAPHY

Director/Cinematographer :Kota Higuchi

Lighting Director :Kohei Numata

Hair & Make up :Moe Sato

Production Assistant :Koki Tsukuda

Production Manager/Stylist:Kenta Mangyo

Choreographer :Rinne Yamaguchi

Colorist :ICCHIY

魚丼公式ソング『Don Don魚丼』

ミュージックビデオURL:



■ミュージックビデオ:主演プロフィール

主演:黒江こはる

黒江こはる(こはるん)

2005年9月7日生まれ。

福岡県北九州市出身。

特技:ダンス/歌

趣味:バイク/ゴルフ/釣り/野球・格闘技観戦/ドラマ・映画鑑賞

2023年にABEMA「今日、好きになりました。サムイ島編」に参加し、話題を集める。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post キュートでポップな歌詞と音楽に合わせて一緒に踊れる!魚丼 公式ソング『Don Don 魚丼』 appeared first on Dtimes.