「新助」では板前が作る海鮮スープカレーが楽しめる！アトレ新浦安「夏を制するグルメフェア」

アトレ新浦安では、2024年8月1日(木)〜8月31日(土)の期間に「夏を制するグルメフェア」を開催中です。

期間中は夏を乗り切るガッツリ、さっぱりメニューを提案。

一部ショップでは、アトレ新浦安限定の新メニューを用意しています。

■参加ショップ ※表記はあいうえお順

ガッツリメニュー:おそうざい村、ゴングル、新助、跳ね鯛+三代目茂蔵、

やる気酒場、横浜家系ラーメン 道玄家、横浜くりこ庵

さっぱりメニュー:アール・エフ・ワン、卯兵衛、京樽、ゴンチャ、

ドトールコーヒー、サイゼリヤ、

千代田鮨、フロ プロステージュ

※詳しくはこちら:

https://www.atre.co.jp/shin_urayasu/news/3407/

■アトレ新浦安限定メニューを紹介

店名 :卯兵衛

商品名 :冷やしぶっかけうどん&ネギトロ小丼〜とろろ付き〜

金額 :1,270円(税込)

商品紹介:冷やしぶっかけうどんはつるっとした喉ごしで暑い夏にぴったり。

ちくわの磯部揚げと大根おろしやネギが加わり爽やかな風味と食感が楽しめます。

ネギトロ小丼は、新鮮なネギトロとご飯の相性が抜群で、とろろが滑らかさと風味をプラスし満足感を高めます。

夏の暑さを吹き飛ばすこの定食で、涼やかなひと時を楽しめます。

店名 :新助

商品名 :板前が作る 海鮮スープカレー

金額 :1,078円(税込)

商品紹介:新助がお届けする夏のホットな料理「板前が作る 海鮮スープカレー」。

夏野菜を中心に魚介の出汁が織りなす旨辛い逸品。

板前が丹念に取った海鮮魚介の出汁が、スープカレーに深いコクと旨味を加えます。

陸の幸、海の幸を豊かに楽しめます。

店名 :ゴングル

商品名 :ダールマトンカレーセット チーズナンとミニサラダ付き ★ディナー限定★

金額 :1,990円(税込)

商品紹介:スパイスの香りが食欲をそそる、北インドの代表的なスタミナカレー“Dal Matton Curry”(ダールマトンカレー)は、マトンの旨味が詰まったカレーにまろやかなチーズナンが絶妙にマッチ。

豆の風味がアクセントになり、深い味わいが楽しめます。

一口食べれば、豊かなスパイスとクリーミーなチーズのハーモニーに感動間違いなし。

スタミナたっぷりのダールマトンカレーで元気をチャージ!

■施設概要

【「アトレ新浦安」施設概要】

施設名 :アトレ新浦安

所在地 :千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間:10:00〜21:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

※最新の営業時間はアトレ新浦安のHPを確認してください。

構造 :鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 :地上2階

延床面積:14,821平方メートル

店舗面積:6,885平方メートル

店舗数 :67ショップ(2024年7月29日現在)

※高は、正式には「はしごだか」

