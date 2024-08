JR東海リテイリング・プラスは、2024年10月に開業60周年を迎える東海道新幹線を記念した企画のひとつとして、ともに60周年を迎えるカルビーのロングセラー商品「かっぱえびせん」とコラボした「かっぱえびせん 新幹線懐かしの食堂車ビーフカレー味」を2024年8月6日(火)から数量限定で発売します。

JR東海リテイリング・プラス「かっぱえびせん 新幹線懐かしの食堂車ビーフカレー味」カルビーコラボ

商品特徴:東海道新幹線の食堂車で人気を博した懐かしのビーフカレーを再現されています。

牛肉と野菜の旨みにスパイスがふわっとひろがるおいしさを「かっぱえびせん」で楽しめます。

内容量 :38g

価格 :189円

発売日 :2024年8月6日(火)

※発売日は販売店舗によって多少遅れる場合があります。

発売箇所:●東京駅〜新大阪駅の「キヨスク」「ベルマートキヨスク」

「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」

「デリカステーション」の各店舗

および京都駅「スパイシーマサラ」

JR東海リテイリング・プラスは、2024年10月に開業60周年を迎える東海道新幹線を記念した企画のひとつとして、ともに60周年を迎えるカルビーのロングセラー商品「かっぱえびせん」とコラボした「かっぱえびせん 新幹線懐かしの食堂車ビーフカレー味」を2024年8月6日(火)から数量限定で発売!

1964年の東海道新幹線開業時にはビュッフェで、その後1975年の博多延伸を契機に営業開始した本格的な食堂車で人気を博した懐かしのビーフカレーを「かっぱえびせん」で再現した60周年限定の味わいとなっています。

同社が京都駅で運営している「スパイシーマサラ」では東海道新幹線食堂車のカレーを再現した「新幹線懐かしの食堂車 プレミアムビーフカレー」を味わうことができます。

「かっぱえびせん」と「カレー」の両方を楽しんください。

※価格は税込です。

※画像はイメージです。

※数に限りがあります。

売切れの際はご容赦ください。

※内容・価格・数量等は変更する場合があります。

また、急遽販売を終了する場合があります。

※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合があります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 牛肉と野菜の旨み!JR東海リテイリング・プラス「かっぱえびせん 新幹線懐かしの食堂車ビーフカレー味」カルビーコラボ appeared first on Dtimes.