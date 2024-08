たき火を使った鉄鍋スキレット料理も！ライフベースキャンプ「グランピングカフェ＆バー“たき火”」

ライフベースキャンプは、2024年8月3日(土)、那須高原の美しい自然に囲まれた隠れ家的「グランピングカフェ&バー“たき火”」の営業時間を毎週土曜日のみ延長して、「サタデーナイト・ビアガーデン」としてグランドオープンします。

ライフベースキャンプ「グランピングカフェ&バー“たき火”」

ライフベースキャンプは、2024年8月3日(土)、那須高原の美しい自然に囲まれた隠れ家的「グランピングカフェ&バー“たき火”」の営業時間を毎週土曜日のみ延長して、「サタデーナイト・ビアガーデン」としてグランドオープン☆

おしゃれな夜の森のウッドデッキで、土曜の夜の特別なひとときを過ごせます。

「グランピングカフェ&バー“たき火”」は自立式立ち乗り二輪車で森の中を自由に疾走するジャイロライドパーク内に併設し、全席アウトドアの開放的な雰囲気を楽しめるカフェ&バーです。

プレオープン時にはお客様満足度97%と高い評価を得ており、一度来ていただければ必ず満足していただけると自信を持って営業しています。

8月3日から毎週土曜日、「サタデーナイト・ビアガーデン」をグランドオープンします。

夜の森の静けさと美しい星空の下、お客様専用のプライベートたき火を囲みながら、虫の少ないアウトドア席でたき火を見ながらリラックス。

那須高原の夜の森で生ビールを楽しむというまったく新しい経験を提供します。

【飲み放題のアルコール&こだわりのフードメニュー】

たき火で鉄鍋スキレット料理を仕上げよう

様々な鉄鍋スキレット料理があります

生ビールや生ハイボールをはじめとしたアルコール類やソフトドリンクが飲み放題。

お酒を飲めない人でも一緒に夜の時間を楽しめます。

また、お店自慢のフードメニューも充実。

たき火を使った鉄鍋スキレット料理はアツアツで、キャンプ気分も一層高まります。

地元の新鮮な食材をふんだんに使用した美味しい料理を楽しめます。

【安心の送迎サービス】

みなでお酒を楽しめるよう無料送迎サービスあり

お店からクルマで30分圏内であれば、無料送迎サービスを提供していますので、帰りの運転の心配をすることなく、安心してビアガーデンを楽しめます。

【那須高原の夜の新たな楽しみ方を提案】

「グランピングカフェ&バー“たき火”」は、那須高原の豊かな自然を活かし、お客様にスペシャルな体験を提供することを目指しています。

森の中でたき火を囲んでリラックスしたひととき、美味しい料理と飲み物、そして心温まるおもてなし。

これらを組み合わせたユニークな体験を堪能できます。

【主なメニュー(すべて税込)】

◆ウルトラスーパーキンキン冷や冷や生ビール 1,000円

専用ジョッキで超キンキン!時間が経ってもずっと冷たい!暑い外で飲むのが最もうまい数量限定の生ビール。

ウルトラスーパーキンキン冷や冷やハイボール・レモンサワーもあります。

ウルトラスーパーキンキン冷や冷や生ビール

◆那須塩原の地ワイン「那須ワイン」赤・白ボトル 3,800円

那須で歴史のある「渡邊葡萄園醸造」から直接仕入れるこだわりのワイン。

多様なワインの中でも、アツアツな鉄鍋スキレット料理との相性が良いものを厳選。

那須ワイン

◆骨付き栃木ポークの“ビッグ・トマホーク” 2,800円

大きいトマホークを骨ごとかぶりつく!肉汁じゅわじゅわでビールにとっても合います。

骨付きビッグ・ポーク・トマホーク

◆那須の不揃いソーセージ3種盛り 1,600円

フードロス削減のため、不揃いの地産ソーセージをあえて採用。

うま味が溢れるので…おいしさは格別です!

那須の不揃いソーセージ3種盛り

◆たき火で香る!鉄鍋“焼き枝豆”(やみつき塩味) 800円

たき火で焼くから豆の香りが段違い!特製のやみつき塩でお酒が進む。

たき火で香る!鉄鍋“焼き枝豆”(やみつき塩味)

◆辛くない!カリッとスパイシー手羽先 1,000円

おつまみのおかわりランキング第一位!かりかり&スパイシーは手が止まらない!

辛くない!カリッとスパイシー手羽先

◆どっさり鰹節の焼きおにぎり出汁茶漬け 1,000円

〆に人気!どっさり乗った鰹節が贅沢。

最後は出汁でお茶漬けにして、たき火でくつくつ食べると最高!

どっさり鰹節の焼きおにぎり出汁茶漬け

◆たき火スキレットの焼きカレー 1,400円

こだわりベーコンと季節の野菜にチーズと秘伝のカレー、そしてたき火のおこげの十六穀米。

辛くないけどスパイシーな本格カレーです。

たき火スキレットの焼きカレー

【体験型アウトドアカフェ「グランピングカフェ&バー“たき火”」の概要】

名称 : グランピングカフェ&バー“たき火”

所在地 : 栃木県那須塩原市戸田178-4 ジャイロライドパーク内

連絡先 : 0287-74-5517、

info@lbcg.net

オープン : 2024年8月3日(土)

開催日時 : 毎週土曜日 18:00〜22:00

※9月以降の営業は別途検討中です

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post たき火を使った鉄鍋スキレット料理も!ライフベースキャンプ「グランピングカフェ&バー“たき火”」 appeared first on Dtimes.