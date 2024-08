人気シリーズ『ベスト・キッド』から生まれた、シリーズ「コブラ会」より、ミスター・ミヤギの前日譚作品が製作される可能性が浮上してきた。クリエイターのヘイデン・シュロスバーグが、米の取材にて明らかにした。

「コブラ会」は、『ベスト・キッド』の主人公ダニエル・ラルーソー(ラルフ・マッチオ)と、宿敵ジョニー・ロレンス(ウィリアム・ザブカ)の約30年後を描く物語。映画シリーズでパット・モリタが演じたミヤギは、モリタ自身が2005年に逝去したことを受け、すでにこの世を去っている設定となった。これまでは言及やアーカイブ映像のみで登場してきたミヤギだが、最終章であるシーズン6のパート1では、その知られざる歴史に光が当てられている。

製作陣はシーズン6のパート2・3配信に向け、現在はラスト数エピソードの編集作業を進行中。シリーズの完結に向けて集中しているというが、無事に完成したあとはスピンオフ作品に着手する意向だ。シュロスバーグは「私たちは(ミヤギの前日譚を)ぜひやりたいと考えており、実際に話し合いをしています」と認めている。

「スピンオフのことは常に考えています。『コブラ会』自体が『ベスト・キッド』のスピンオフのようなもので、映画に登場したいじめっ子を取り出し、その枝から独自の木を作り出したもの。だから、ドラマの登場人物なら誰でも同じことができると考えています。彼らの未来を描く楽しみを考え、過去についても考える。だから、このシーズンではミヤギの物語を描いたのです。ミスター・ミヤギと彼の人生について、さまざまな疑問が湧いてきますよね。そういうことをずっとやりたいと考えていたんです」

なお「コブラ会」シーズン6の執筆にあたっては、『ベスト・キッド』第1作~第3作の脚本家であるロバート・マーク・ケイメンとも面会し、ミヤギの背景について話し合ったほか、ドラマの内容についても助言を得たとのこと。オリジナルの精神に忠実な物語を経て、いずれさらなる過去が描かれるかもしれない。

スピンオフ企画について、シュロスバーグは「(『コブラ会』が)終わったら現実的に始められます」と話している。シーズン6のパート2は2024年11月28日、パート3は2025年に配信予定。正式な実現決定に期待しよう。

