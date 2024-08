『ノー・ネーム』は2023年から2024年にかけてサード・マン・スタジオでレコーディング・プロデュース・ミキシングされ、ヴァイナルはサード・マン・プレッシングでプレス、サード・マン・レコーズでリリースという、自身が所有するサード・マン関連施設で全て制作・販売されるというDIYルーツ溢れるものとなっている。また、アルバムはリリース前にアーティスト名が伏せられ、タイトルである“ノー・ネーム”とだけ書かれたアナログ盤を、彼が経営するサード・マン・レコーズに買い物に来た人の袋の中に密かに入れるという、サプライズ的な新作の発表を行っていた。

『ノー・ネーム』



1.Old Scratch Blues オールド・スクラッチ・ブルース2.Bless Yourself ブレス・ユアセルフ3.That's How I'm Feeling ザッツ・ハウ・アイム・フィーリング4.It's Rough on Rats(If You're Asking) イッツ・ラフ・オン・ラッツ(イフ・ユア・アスキング)5.Archbishop Harold Holmes アーチビショップ・ハロルド・ホームズ6.Bombing Out ボミング・アウト7.What's the Rumpus? ホワッツ・ザ・ランパス?8.Tonight(Was a Long Time Ago) トゥナイト(ワズ・ア・ロング・タイム・アゴー)9.Underground アンダーグラウンド10.Number One With a Bullet ナンバー・ワン・ウィズ・ア・ブレット11.Morning at Midnight モーニング・アット・ミッドナイト12.Missionary ミショナリー13.Terminal Archenemy Endling ターミナル・アーチエネミー・エンドリングhttps://SonyMusicJapan.lnk.to/JackWhite_nn