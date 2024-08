今週のUKアルバム・チャートは、エミネムの最新作『The Death Of Slim Shady (Coup de Grâce)』が、初登場1位に輝いて以来3週連続で首位につけた。2位にはテイラー・スウィフトの『The Tortured Poets Department』が先週の4位から、3位にはチャーリーxcxの『brat』が6位から、それぞれ再浮上した。今週新たにトップ10入りした新作は3作あり、ブラーのライヴ・アルバム『Live At Wembley Stadium』が6位、英国人のR&B/ポップ・シンガー・ソングライター、Sam Tompkinsのデビュー・アルバム『hi, my name is insecure.』が8位、ゴーストのコンサート映画『Rite Here Rite Now』のサウンドトラックが10位にチャート・インしている。

Despite some tough competition from Chappell Roan, Sabrina Carpenter's Please Please Please spends its 5th week at Number 1! https://t.co/OZZNwVKq8b — Official Charts (@officialcharts) August 2, 2024

シングル・チャートの首位も先週と変わらず、サブリナ・カーペンターの「Please Please Please」がキープし、非連続5週目の1位に輝いた。2位には、チャペル・ローンの「Good Luck, Babe!」が先週の3位から浮上し、トップ100にチャート・イン後17週目で最高位をマークした。3位には、ビリー・アイリッシュの「Birds Of A Feather」が先週の2位から後退。今週新たにトップ10入りした新曲は1曲のみで、bbyclose をフィーチャーしたBL3SSとCamrinWatsinのコラボ「Kisses」が先週の13位から7位に上昇している。Ako Suzuki