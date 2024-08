先月20日にヨーロッパ・ツアーを終えたガービッジが、8月1日、ヴォーカリストのシャーリー・マンソンが手術が必要な怪我を負ったため、年内予定していた公演全てを中止すると告知した。バンドは「誰よりも僕らが失望している」と、「非常に残念なことに、最近のヨーロッパでのツアー中にシャーリーが負った怪我が、手術とリハビリが必要となり、年内の残りの公演は全て中止する」との声明を出し、謝罪した。

No one is more crushed about this than we are. You know we would push through if we could. pic.twitter.com/1pBXqmDS6Y