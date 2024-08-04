SwitchBotのスマートリモコン、ロボット掃除機、サーキュレーターなどがAmazonでセール
Amazon.co.jpで、SwitchBotのスマートリモコン、ロボット掃除機、サーキュレーターなどがタイムセール価格で購入できる。
SwitchBot ロボット掃除機 K10+Pro
スマートリモコンは、「SwitchBot スマートリモコン」が通常5980円→5080円（15%割引）、「SwitchBot ハブ2」が8980円→8530円（5%割引）で購入できる。このほか、5月に発売された学習リモコンも6980円→5980円（14%割引）で購入できる。
ロボット掃除機は、掃除機本体が集めたゴミを収集するステーションがついた「SwitchBot ロボット掃除機 K10+」が5万9799円→4万6800円（22%割引）、上位モデルの「SwitchBot ロボット掃除機 K10+Pro」が6万9799円→6万2820円、水拭きに対応する「SwitchBot S1 Plus」が6万9800円→5万3746円（23%割引）など。
スマートロックは、スタンダードモデルの「SwitchBot スマートロック」が1万1980円→9980円（17%割引）、指紋認証パッドとのセットが1万8980円→1万5980円（16%割引）、上位モデルの「SwitchBot スマートロック プロ」が1万5900円→1万5181円（5%割引）で購入できる。