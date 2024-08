【AS KNOW AS plus】トムとジェリーとのコラボTシャツが登場♪

アズノゥアズのブランド「AS KNOW AS plus(アズノゥアズ プラス)」では、大人気アニメーションシリーズ「トムとジェリー」とのコラボレーションアイテムを、ブランド店舗およびZOZOTOWNにて発売いたします。レトロ感のあるデザインがかわいくて、ユニセックスで着られる新作のコラボTシャツが登場。ぜひこの機会に試してみてはいかがでしょうか。

トムとジェリーとのコラボアイテムが登場

AS KNOW AS plusから、トムとジェリーとのコラボアイテムが登場します。レトロ感のあるデザインが魅力的で、大人の夏のコーディネートに合わせやすそうですね。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

トムとジェリーとのコラボアイテムの詳細

アクリルキーホルダー付トムとジェリーTシャツ

価格:2,695円(税込)

2025年に85周年を迎える、大人気アニメーションシリーズ『トムとジェリー』とコラボ。

背面には、レトロ感のあるワッペン風のデザインがプリントされています。

胸元には、かわいすぎるホットドッグ姿のジェリーの刺繍が入っています。

胸元のワンポイントとおそろいになっている、アクリルキーホルダーが付いてきます。

ユニセックスで着られるアイテムなので、男性にもおすすめです。

サイズ:F(カラー:オフ/オートミール/サックス/チャコール)

トムとジェリーとのコラボアイテムを試してみて

AS KNOW AS plusから発売される、人気アニメ―ションシリーズ「トムとジェリー」とのコラボアイテムを紹介しました。

ワッペン風のデザインがかわいいTシャツで、ユニセックスなので友人や恋人とおそろいで身に着けられる点も嬉しいですね。

トムとジェリーのファンは必見のアイテムです。ぜひこの機会に、ブランド店舗やZOZOTOWNをチェックしてみてはいかがでしょうか。