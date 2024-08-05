À²¤ì¤ë¤«¤Ë¤ã¡©¡¡¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ÆÅ·µ¤¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ë¥¥¸¥È¥é¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×
¡ãsippo¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¿ÃË¤Î»Ò¡¿¥¥¸¥È¥é¡¿£·ºÐ
ÉáÃÊ¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¡§¤·¤ã¤ó¤·¤ã¤ó
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡§mizutama
¢£Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÊÝ¸îÇ¥«¥Õ¥§¤ÇÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªÌ¾Á°¤Ç¤¹¡£¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤ª¤Ò¤¶¤Ç¿²¤¿¤ê¡¢²Ä°¦¤¤¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Âçºå¤ÎÊÝ¸îÇ¥«¥Õ¥§¥¦¥ê¥¨¥ë¤Ç½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤¤À¼¤Ç¤º¤Ã¤È¤Ë¤ã¤¢¤Ë¤ã¤¢¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¬¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ç¤·¤¿¡£Ì¼¤Î¸ª¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¡¢Ì¼¤Î¥È¥¤¥ì¤Î½ÐÂÔ¤Á¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´Å¤¨¤óË·¤ÇÌ¼¤¬¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£²óÁª¤Ð¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤«¡©
Í§¿Í¤È¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤òµ¤¤Ë¤«¤±¡¢¡Ö¤·¤ã¤ó¤·¤ã¤ó¡¢À²¤ì¤ë¤«¤Ê¤¡¡©¡× ¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤É¤ì¡©¤È´é¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡©
²æ¤¬²È¤ËÍè¤ëÁ°¤Ï¤È¤Æ¤â´Å¤¨¤óË·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÍè¤¿¥×¡¼¥¢¥ë¤ÎÄï¥¥ã¥é¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÊ¹¤Ê¬¤±¤ÎÎÉ¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡£¤½¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¼«¸Ê¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤È¸ì¤ê¤«¤±Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï·ù¤Ê¤³¤È¤Ï·ù¤À¤È¤Á¤ã¤ó¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤·¡¢¥Þ¥Þ¤Ã»Ò¤Î¥×¡¼¥¢¥ë¤Ë¤â±óÎ¸¤»¤º¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ú¥Ã¥È¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ëµ¯¤¤¿ÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤¿¤Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ç¤µ¤ó¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¸·¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é²¿¤«½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆºòÇ¯¡¢Í§¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÊÝ¸î¸¤Ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ç¤â¡¢ÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥¤Ê¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¥Ä¥Ê¥°¥Þ¥ë¥·¥§¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤ë¤³¤È¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Â¾¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÁ¦¤á¤¿¤¤¥°¥Ã¥º¤Ï¡©
mau¤Î¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ï¡¼¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ú¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÄ¹»ý¤Á¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤Î¤Ç¤ª·»¤Á¤ã¤óÅª¤ÊÂ¸ºß¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡£¤Ç¤â¥Û¥ó¥È¤Ï´Å¤¨¤óË·¤Ç¡¢¤ª¤â¤Á¤ãÂç¹¥¤¤Ê¤ä¤ó¤Á¤ã¤µ¤ó¤À¤è¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¸µµ¤¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Å¤¨¤óË·¤Ê»Ñ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤»¤Æ¤Í¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¤Þ¤ë¤Ç¹âµé¤ï¤é¤ÓÌß¤ß¤¿¤¤¡¡¥È¥í¥È¥í¡Á¤ÊÊÝ¸îÇ¡Ö¥×¡¼¥¢¥ë¡×¡¡
¢¡¤¤¤¤Å·µ¤¤À¤Ë¤ã¡¼¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÁëÊÕ»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¥¥¸¥È¥é¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¡×¡¡
¤«¤ï¤¤¤¤¥ï¥ó¥³¡¦¥Ë¥ã¥ó¥³¤òËèÆü£±É¤¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã±þÊçÊýË¡¡ä
°¦¸¤¡¦°¦Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Instagram @sippo_official¤ò¥Õ¥©¥í¡¼ #sippo¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
Twitter @Asahisippo¤ò¥Õ¥©¥í¡¼ #sippo¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤òsippoÊÔ½¸Éô¤Ç¸·Áª¤·¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Áª¤Ð¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢SNS¤ÎDM(¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸)¤ÇÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆþÎÏ¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¾ðÊóÆþÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£