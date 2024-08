ビブグルマン選出店「ねいろ屋」が提案する、ラーメンとうどんのW麺！ レモンラーメンとかき氷にも注目（東京・新宿）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回はラーメンとかき氷の二枚看板で人気の「ねいろ屋」が新宿にオープンさせた新店舗。香川のうどん名人が作る本格讃岐うどんのトッピングが話題を集めています。

瀬戸内食堂ねいろ屋(東京・新宿)

「伊吹いりこの中華そば」 980円 写真:お店から

2024年6月24日、「瀬戸内食堂ねいろ屋」が新宿にオープンしました。荻窪にある、ミシュラン・ビブグルマンに選ばれたラーメン店「ねいろ屋」の新業態の店舗です。

「ねいろ屋」は2012年に荻窪で創業。店主が生まれ育った瀬戸内の食材を使い、化学調味料や保存料、香料等を使わず、こだわりの素材の持ち味を生かしたラーメンを提供。もう一つの名物、全国から取り寄せた果物を使ったかき氷と共に評判となり、たちまち行列ができる人気店となりました。

店舗外観。細い門口ながら白いのれんが存在感があります 出典:aqua_quartzさん

新宿に誕生した「瀬戸内食堂ねいろ屋」も本店同様こだわりは瀬戸内産の良質な食材。店主自らが生産者を訪ね歩いて食材を厳選。食材を見ればすぐ生産者の顔が浮かぶほど一つ一つの素材を熟知してこだわり、一杯のラーメンを作っています。

場所は新宿大ガード西交差点近くの飲食店がひしめくエリア。白地に「瀬戸内食堂」と書かれたのれんが目を引きます。席はカウンター席のみ14席。グレーで統一された店内に配置された、木目が鮮やかなカウンターがユニーク。

店舗内観。清潔感があり女性も入りやすい雰囲気です 出典:さとをやさん

「瀬戸内食堂ねいろ屋」が大切にしているのは、一口目のインパクトよりも、食べた後にじんわりと感じられる満足感のあるラーメン。店名に「食堂」と付くように、たまに食べる贅沢ではなく、毎日食べたくなる、日常に寄り添う滋味豊かな味わいのラーメンを供します。

人気メニューは愛媛・梶田商店のしょうゆと、かめばかむほどうまみが出るというさぬき親鳥を使った「さぬき親鳥中華そば」と、上質なだしがとれる伊吹いりこを使った「伊吹いりこの中華そば」。どちらもどこか懐かしいながら、力強いうまみに満ちています。

「伊吹いりこの中華そば」980円+「中華麺少なめ+うどんあいもり」300円 出典:亜喜丸さん

同店ならではの新しいおいしさの提案は「うどんあいもり」。讃岐うどんの本場、香川県さぬき市にある「こだわり手打ちうどん 山」の職人、村川総さんによる手打ちうどんを通常の中華そばにあいもりできます。

パツパツと歯切れの良い三河屋製麺のストレート細麺と、もっちりとして小麦香る手打ちうどんの両方を楽しむことができます。どちらも淡麗系でだしのうまみたっぷりのスープにぴったりと合います。

「瀬戸内レモンらーめん」 1,250円 出典:特盛ヒロシさん

女性のリピート率抜群のメニューが「瀬戸内レモンらーめん」。愛媛・岩城島の完熟レモンを使い、酸味が利いてさっぱりした味わいが魅力です。

「女峰いちごミルク」 1,550円 香川県産の希少ないちごのソースと自家製の甘いミルクのハーモニーがたまりません 写真:お店から

最近では本店で人気のかき氷も本格スタート。早くも人気を呼んでいます。

「瀬戸内レモンミルク」 写真は、テイクアウト販売を行った日のもの 写真:お店から

季節限定のメニューも登場するなど、「瀬戸内食堂ねいろ屋」からどんなラーメンとかき氷が生まれるのか目が離せません。

食べログレビュアーのコメント

「伊吹いりこの中華そば」980円+「うどんあいもり」380円 出典:sent kunさん

『中華そばとあいもりをオーダー。

まずは綺麗な麺線の中華麺の方を持ち上げてずるり。

なんか想像より圧倒的に旨い!!!

魚介系の節っぽい旨みがすごくて、それがあまりに強いので麺に絡みまくってとにかくぶっ飛ばされたような旨さ!!



慌ててスープだけ飲んでみたのですが、それほど味が濃いわけでもない。

それが、麺と一緒にすすると何倍もの旨みになって、こんなにスープと麺の相乗効果がすごいラーメンは初めてかも!

うどんが目当てだったのに、それを忘れてしまうくらい中華麺が旨い



今度はうどんをすすってみると、またスープの味が変わり、一気にうどんの出汁のような味に。でもラーメンのエッセンスも入っているので、これまた旨い』(sent kunさん)

「伊吹いりこの中華そば」980円)+「中華麺少なめ+うどんあいもり」300円 出典:ひまなんさん

『いりこの香りが広がる優しいスープ

うどんの方が合うのかな?と思いきや、油膜がアクセント。

どちらかというとラーメンに合う印象!



麺はしっかり2種!

うどんは茹でたてを提供されるので10分程待ちます。

うどん単体だとスープが弱く感じますが、2種麺を一緒にすすると絡んで美味しく頂けます』(ひまなんさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆瀬戸内食堂ねいろ屋住所 : 東京都新宿区西新宿7-1-4 ゼンコウビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:小田中雅子

