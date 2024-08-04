Ankerのモバイルバッテリー、USB充電器、ワイヤレスイヤホンがAmazonでセール
Amazon.co.jpで、Ankerのモバイルバッテリー、充電器、セキュリティカメラなどがタイムセール価格で購入できる。
Anker 737 Power Bank（PowerCore 24000）が20%割引
モバイルバッテリーは、容量2万4000mAhで最大140W出力が可能な「Anker 737 Power Bank（PowerCore 24000）」が通常1万9990円→1万5990円（20%割引）、USB充電器はプラグ折りたたみ式で65W出力に対応する「Anker PowerPort III 3-Port 65W」が5990円→4490円（25%割引）、セキュリティカメラの「Anker Eufy Solar Wall Light Cam S120 」が1万4990円→1万2742円（15%割引）など。
ワイヤレスイヤホンでは、オープンイヤー式の「Anker Soundcore AeroFit」が1万6990円→1万5490円（9%割引）、「Anker Soundcore Life P2 Mini」が4490円→3890円など。