¡Ú¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ûº´¡¹ÌÚÂ§É×½÷»Ò°Ñ°÷Ä¹¡¡ÃÓÅÄÂÀ´ÆÆÄ¤ÎÂ³Åê¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Îº´¡¹ÌÚÂ§É×½÷»Ò°Ñ°÷Ä¹¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÃÓÅÄÂÀ´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò½à¡¹·è¾¡¤ÇÊÆ¹ñ¤Ë£°¡½£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿º´¡¹ÌÚ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢ÃÓÅÄ´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¾å¤Çº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤À¤±¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½÷»Ò°Ñ°÷²ñ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Íý»ö²ñ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃÊ¼è¤ê¤â¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ¿Í¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¸õÊä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¤·¤Ï½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ°¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ê´ÆÆÄ¤ò¸òÂå¡Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ã¯¤¬Î»¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Â³Åê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ë¡×¡£º£¸å¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÁí³ç¤·¤¿¾å¤Ç¡¢£¸·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¥á¥É¤Ë´ÆÆÄ¿Í»ö¤ÎÊý¸þÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ø´ø´±¤ÏÂ³Åê¤Î°Õ»×¤Ê¤É¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Î¤³¤È¤Ïº£¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£