¾ÅÆî¥Ü¡¼¥¤¥º¡¢ÁáÀî¹¬ÂÁ¤¬£³°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤È¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡Ä¥¨¥¤¥¸¥§¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×Áª¼ê¸¢Âç²ñ
¢¡¥¨¥¤¥¸¥§¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×Âè£µ£µ²óÆüËÜ¾¯Ç¯ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡¢¦£²²óÀï¡¡¾ÅÆî¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë£¶¡½£²¾®¾¾¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊËÌÎ¦¡Ë¡Ê£¸·î£³Æü¡¦Âçºå¥·¥Æ¥£¿®ÍÑ¶â¸Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡²áµî£³ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¾ÅÆî¥Ü¡¼¥¤¥º¤¬£²²óÀï¤Ç¾®¾¾¥Ü¡¼¥¤¥º¤ò²¼¤·¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£³²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó£±»àÆóÎÝ¤Ç£³ÈÖ¡¦ÁáÀî¹¬ÂÁ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬º¸Á°¤ËÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£ÁáÀî¤Ï£²²ó£²»àÆóÎÝ¤Ç¤Ïº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¡¢£´²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÌµ»àÆóÎÝ¤«¤é±¦ÍãÀþ¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¡££³°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤È¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£²ÂÇÀÊÌÜ¡¢£³ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¤¦¤Þ¤¦ÂÇ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ë¶¯¿´Â¡¤ÎÃË¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤òÎÌ»º¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤ÏÆóÎÝ¼ê¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï°ìÎÝ¼ê¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÃæ·ø¼ê¤Ø¡£ÅÄÂå±É¼¡´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ï¡ËÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ç¤Í¡£¡ÊÁáÀî¤Ï¡Ë¼´¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÈºÇ¼åÀ¤Âå¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î²Æ¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¡£¤³¤Î°Ì¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤±¤É¤Í¡×¤È¼ê±þ¤¨¡£ÁáÀî¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¡£¡ÖºÇ¸å¤Ï³«¤Ä¾¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£´ÆÆÄ¤Ë¤â¡Ø³«¤Ä¾¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¡£Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¾ÅÆî¤¬°ìÀï°ìÀï¡¢ÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£