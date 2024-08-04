À¾Éð¤Î²ÆÃË¡¦ÉðÆâ¡¡5Ï¢ÇÔ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡¡¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×7¾¡ÌÜ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð7¡½0³ÚÅ·¡Ê2024Ç¯8·î3Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡À¾Éð¤Î²ÆÃË¤¬¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ìº¸ÏÓ¤ÎÉðÆâ¤¬7²ó5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò5¤Ç»ß¤á¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×7¾¡ÌÜ¡£Ì¾Á°¤Ï²ÆÚö¤Ç¡Ö²Æ¤Ï¹¥¤¡£ËèÇ¯¡¢²Æ¤ÏÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹ó½ë¤ÎÃæ¤Ç¤Î²÷Åê¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é²÷Åê¡£3¡½0¤Î4²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç°¤Éô¤ò148¥¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¾®¿¼ÅÄ¤Ï¥«¡¼¥Ö¤ÇÅê¥´¥í¤ÇÃ¦¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î½ÐÎÝ¤òµö¤µ¤º¡¢¥×¥í½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¡£¡ÖÀèÆ¬¤òÂÇ¤Á¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥ê¥º¥à¤è¤¯Åê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¤¢¤È2¥¤¥Ë¥ó¥°Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬µ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¤â¶á¤¯¡¢¸½ºß¤ÎËÉ¸æÎ¨1¡¦55¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤ÈÆ±Î¨¡£ËÊ¤¨¤ë»â»Ò¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿²Æµ¨¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î²÷Åê¤Ë¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£