パリ五輪、ゴルフ男子第3ラウンドに臨む松山英樹（2024年8月3日撮影）。(c)Emmanuel DUNAND / AFP

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【AFP＝時事】パリ五輪は3日、ゴルフ男子第3ラウンドがパリ郊外のル・ゴルフ・ナショナル（Le Golf National、パー71）で行われ、首位タイから出た松山英樹（Hideki Matsuyama）は我慢のゴルフとなり、イーブンパー「71」でホールアウトして通算11アンダーの4位タイに順位を落とした。

　東京五輪金メダリストのザンダー・シャウフェレ（Xander Schauffele、米国）、そしてジョン・ラーム（Jon Rahm、スペイン）が通算14アンダーで首位タイに並び、同13アンダーでトミー・フリートウッド（Tommy Fleetwood、英国）が単独3位につけている。

　通算11アンダーとしたニコラス・ホイガールト（Nicolai Hojgaard、デンマーク）が松山と4位タイで並んでいる。

【翻訳編集】AFPBB News

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