松山英樹は4位で最終Rへ 首位Tにシャウフェレら パリ五輪ゴルフ男子
【AFP＝時事】パリ五輪は3日、ゴルフ男子第3ラウンドがパリ郊外のル・ゴルフ・ナショナル（Le Golf National、パー71）で行われ、首位タイから出た松山英樹（Hideki Matsuyama）は我慢のゴルフとなり、イーブンパー「71」でホールアウトして通算11アンダーの4位タイに順位を落とした。
東京五輪金メダリストのザンダー・シャウフェレ（Xander Schauffele、米国）、そしてジョン・ラーム（Jon Rahm、スペイン）が通算14アンダーで首位タイに並び、同13アンダーでトミー・フリートウッド（Tommy Fleetwood、英国）が単独3位につけている。
通算11アンダーとしたニコラス・ホイガールト（Nicolai Hojgaard、デンマーク）が松山と4位タイで並んでいる。
【翻訳編集】AFPBB News
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通算11アンダーとしたニコラス・ホイガールト（Nicolai Hojgaard、デンマーク）が松山と4位タイで並んでいる。
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