【レーシングミク 2021 Vacation Style Ver.】2025年5月 発売予定価格:29,800円撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

Wonderful Worksより、2025年5月に発売される1/7スケールフィギュア「レーシングミク 2021 Vacation Style Ver.」。こちらは、バーチャルアイドルの代表格とも言える初音ミクを、スッキリとした雰囲気の私服姿で立体化したものである。

モチーフになったのは、「初音ミク GTプロジェクト」の 2021年度専用キャラクター「レーシングミク 2021Ver.」のプライベートな私服姿だ。それをイラストレーター・森倉円氏が、「レーシングミク 2021 Vacation Style Ver.」として新たに描き下ろしたイラストをフィギュア化している。

フィギュアの素材はPVCで全高は約240mmだ

片目をつむってウインクをしながら、爽やかな笑顔を振りまいているように見えるこちらのミク。トレードマークとなっている長いツインテールの髪は、毛先に掛けてグラデーションが掛かっており爽やかな雰囲気になっている。

このミクの髪や、頭に付けた黄色いゴーグル、耳のイヤリングにはクリアパーツが採用されており、全体的な質感を高めている。これらの素材を含めた細かいこだわりによって、森倉円氏が描いたイラストの雰囲気もしっかりと再現されているのだ。

守りたいこの笑顔

美しい髪やゴーグルといった部分にはクリアパーツが使われている

髪の長さにより、全体的なボリューム感が増しているように見える

今回は私服姿のため、いつもの衣装とは異なる清楚なスタイルになっている。ドレスは白がベースになっており、フリルなど細かい装飾が施されているほか、裾は若干広がったようなデザインで華やかに見える。

ミクの私服は清楚な雰囲気だ

長い髪が体のまわりにまとわりついているかのようだ

手の指は青いネイルが塗られている

よく見ると、ミクはハイチェアに腰掛けているようなスタイルになっており、足元にはキャリーケースが置かれている。こちらにもロゴマークがプリントされているなど、細かいディテールも含めて作り込まれているのがわかる。

ドレスの裾はふんわりと広がっている

足元も華やかなスタイルになっている

ミクの足元にはコスチュームが入ったキャリーケースが置かれている

こちらの「レーシングミク 2021 Vacation Style Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。すでに予約も開始されているので、どうしても手に入れたいという人は早めに購入を済ませておくようにしよう。

【フォトギャラリー】

(C) 森倉円 / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト