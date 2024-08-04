¼¡²óWBC¤Ø¶¨ÎÏ°ÍÍê¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Ë
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬3Æü¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°»ë»¡¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÆüËÜÀª¤Ë2026Ç¯¤Î¼¡²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎÇ¤´ü¤Ïº£½©¤Þ¤Ç¤À¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¡£Á´Áª¼ê¤Ë¡ÊÂåÉ½¤ò¡Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÁè¤¤¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï´ÑÀï¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤Èº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤é¤È¤ÏÀÜ¿¨¡£ÎëÌÚ¤ÎÆÃÂçËÜÎÝÂÇ¤â¸«¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¾õÂÖ¤â¤¤¤¤¤Î¤«ÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤±¤¬¤À¤±¡Ê¤¬¿´ÇÛ¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£