パリ五輪、バドミントン女子ダブルス。表彰式で銅メダルを手にポーズをとる松山奈未（左）/志田千陽組（2024年8月3日撮影）。(c)Luis TATO / AFP

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【AFP＝時事】（更新）パリ五輪は3日、バドミントン女子ダブルス3位決定戦が行われ、松山奈未（Nami Matsuyama）/志田千陽（Chiharu Shida）組はマレーシアのパーリー・タン（Pearly Tan）/ムラリタラン・ティナア（Muralitharan Thinaah）組を21-11、21-11で下し、銅メダルを獲得した。

　決勝は陳清晨（Chen Qingchen、チェン・チンチェン）/賈一凡（Jia Yifan、ジア・イーファン）組が劉聖書（Liu Shengshu、リュウ・セイショ）/譚寧（Tan Ning、タン・ネイ）組との中国勢対決を22-20、21-15で制し、金メダルに輝いた。

【翻訳編集】AFPBB News

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