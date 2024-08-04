松山/志田組が銅メダル パリ五輪バドミントン女子複
【AFP＝時事】（更新）パリ五輪は3日、バドミントン女子ダブルス3位決定戦が行われ、松山奈未（Nami Matsuyama）/志田千陽（Chiharu Shida）組はマレーシアのパーリー・タン（Pearly Tan）/ムラリタラン・ティナア（Muralitharan Thinaah）組を21-11、21-11で下し、銅メダルを獲得した。
決勝は陳清晨（Chen Qingchen、チェン・チンチェン）/賈一凡（Jia Yifan、ジア・イーファン）組が劉聖書（Liu Shengshu、リュウ・セイショ）/譚寧（Tan Ning、タン・ネイ）組との中国勢対決を22-20、21-15で制し、金メダルに輝いた。
【翻訳編集】AFPBB News
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決勝は陳清晨（Chen Qingchen、チェン・チンチェン）/賈一凡（Jia Yifan、ジア・イーファン）組が劉聖書（Liu Shengshu、リュウ・セイショ）/譚寧（Tan Ning、タン・ネイ）組との中国勢対決を22-20、21-15で制し、金メダルに輝いた。
【翻訳編集】AFPBB News
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