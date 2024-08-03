¤¢¤ë¼ïÆüËÜ¤é¤·¤¤Äñ¹³¡© ËÙ½á¤¬¡ÖÅìµþÅÔÃÎ»öÁªµó¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎËÙ½á¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡ÖËÙ½á¤Î¼Ò²ñ¤Î¤¸¤«¤ó¡×¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÅìµþÅÔÃÎ»öÁªµó¡×¤Ç¤¹¡£
ºÇÂ¿¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¿ô¡£¸õÊä¼Ô¤ÎÀ¯ºö¤Ï¡¢¸«¤¿¤¤Ì¤Íè¤ÎÉ½¤ì¡£
7·î7Æü¤ËÅìµþÅÔÃÎ»öÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½¿¦¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¤µ¤ó¤¬291Ëü8015É¼¤Ç3²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ï¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤Î¸µ»ÔÄ¹¤ÇÌµ½êÂ°¤ÎÀÐ´Ý¿Æó¤µ¤ó¤Ç165Ëü8363É¼¡¢3°Ì¤Ï128Ëü3262É¼¤ÎÏ¡çÖ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£º£²ó¤Ï56¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î¿Í¿ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¯ºö¤ÎÃæ¿È¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ë1¿Í¤¢¤¿¤ê1000Ëü±ß»Ùµë¡×¤Ê¤É¡¢´ûÂ¸¤ÎÀ¯ÅÞ¤äÀ¯¼£²È¤¬¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ç¤â¼Â¸½¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
NHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¤¬¡¢ÅÞ¤Ë°ìÄê³Û¤Î´óÉÕ¤ò¤·¤¿¿Í¤Ë¼«Í³¤Ë·Ç¼¨ÈÄÏÈ¤òÂß¤·¡¢¤½¤³¤ËÁªµó¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Ìµ¿ô¤ËÅ½¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤âµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉáÃÊ¡¢À¯¼£¤Ë´Ø¿´¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬Áªµó¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï¡¢Êò¤ìµ¤Ì£¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÀ¯¼£¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¶Ë±¦¤Ç¤â¶Ëº¸¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ËÀ¯¼£¤ò¾Ð¤¦Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ïÆüËÜ¤é¤·¤¤Äñ¹³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¯¼£¤Ï¡È¤Þ¤Ä¤ê¤´¤È¡É¤È¤â¤¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ªº×¤êÁû¤®¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¡¢Áªµó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÍ±×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï60.62¡ó¡¢4Ç¯Á°¤ÎÁ°²ó¤è¤ê¤â5.62¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ï23¡óÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¸õÊä¼Ô¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¹¤®¤ë¤æ¤¨¤Ë¡¢Áª¤Ó¤¤ì¤º¤Ë·ë¶É¤Ï¸½¿¦¤äÍÌ¾¸õÊä¼Ô¤ËÉ¼¤¬Î®¤ì¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤³¤ì¤ò²áÅÏ´ü¤È¤·¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê²á·ã¤ÊÁªµó³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿·¤·¤¤À¯¼£²È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅêÉ¼¹ÔÆ°¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Çºî¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñÅª¤Ë¿·¤·¤¤¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¿·¤·¤¤À¯¼£¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤¬ßî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Î½°±¡Áª¤Ï²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿·ÄÄÂå¼Õ¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤ê¡¦¤¸¤å¤ó¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£»ÔÌ±¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö8bitNews¡×ÂåÉ½¡£¡ÖGARDEN¡×CEO¡£ÊóÆ»¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØËÙ½á¥â¡¼¥Ë¥ó¥°FLAG¡Ù¡ÊTOKYO MX·î¡Á¶âÍË7¡§00¡Á8¡§30¡Ë¤¬ÊüÁ÷Ãæ¡£
¢¨¡Øanan¡Ù2024Ç¯8·î7Æü¹æ¤è¤ê¡£¼Ì¿¿¡¦¾®³Þ¸¶¿¿µª¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¦¸Þ·î½÷¥±¥¤»Ò¡¡Ê¸¡¦¹õÀ¥Êþ»Ò
¡Êby ananÊÔ½¸Éô¡Ë