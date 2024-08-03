¼êÉé¤¤¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¡Ëü´¶Æ¼¡ª¡ª¡Ö¿ÀÍÍ¤Ë¤³¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤¸¤ï¤ë¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×º¸ÏÓÄË¤á¤Æ¤âÂçÊ³Æ®
¡¡¡þ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂè9Æü¡¡Âîµå¡Ê2024Ç¯8·î3Æü¡¡¥Ñ¥êÆî¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹3°Ì·èÄêÀï¤Ç¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê24¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬¡¢Æ±8°Ì¤Î¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ò4¡½2¤Ç²¼¤·¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜÀª¤ÎÆ±¼ïÌÜÉ½¾´Âæ¤Ï¡¢21Ç¯Åìµþ¤Î°ËÆ£ÈþÀ¿¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ËÂ³¤¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¿ÀÍÍ¤Ë¤³¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤¸¤ï¤ë¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡£JOC¤ÎÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÂ³¤±¤ë¡£Æ¼¥á¥À¥ë¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤¿¡×
¡¡1Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Çº¸ÏÓ¤ËÄË¤ß¤¬Áö¤ê¡¢Á°Æü¡Ê2Æü¡Ë¤ÎÂ¹±Ïèµ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤È¤Î½à·è¾¡¤Ï¡¢´µÉô¤Ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò´¬¤¯ÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ´°ÇÔ¡£¤³¤ÎÆü¤âÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç5Ê¬Á°¤ËÄË¤ß»ß¤á¤ÎÃí¼Í¤òÂÇ¤Á¡¢Âç°ìÈÖ¤Çº²¤ÎÂçÊ³Æ®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Âè1¥²¡¼¥à¤ÏÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é3¥²¡¼¥àÏ¢¼è¡£Âè5¥²¡¼¥à¤ÏÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè6¥²¡¼¥à¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥á¥À¥ë¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥È¤Ë¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ß¡¢Î¾¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤Ã¤Æ¹æµã¡£¤½¤Î¸å¡¢µã¤¾Ð¤¤¤ÇÆ¬¤Î¾å¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤âºî¤Ã¤¿¡£