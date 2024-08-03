µð¿Í¡¢14°ÂÂÇ8ÆÀÅÀ¤Ç²÷¾¡¡ª¼ã¾¾ÊÙ»á¡Ö¤â¤È¤Îµð¿Í¤ËÌá¤Ã¤¿¡×
¡û µð¿Í 8 ¡Ý 4 ¥ä¥¯¥ë¥È ¡ü
¡ã16²óÀï¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡µð¿Í¤¬14°ÂÂÇ8ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë8¡Ý4¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò4¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï2ÅÀ¤òÄÉ¤¦2²ó¤Ë´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤ÎÂè4¹æ3¥é¥ó¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢3²ó¤ËÂç¾ëÂî»°¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿5²óÎ¢¤Ë¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÂè7¹æ2¥é¥ó¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÂè17¹æ¥½¥í¡¢Á¥Ç÷Âç²í¤Îµ¾Èô¤Ç4ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤¬¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¼ã¾¾ÊÙ»á¤Ï¡¢¡Ö¤â¤È¤Îµð¿Í¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÌÀÆü¤«¤é¤Î¥²¡¼¥à¤¬¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ã16²óÀï¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡µð¿Í¤¬14°ÂÂÇ8ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë8¡Ý4¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò4¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï2ÅÀ¤òÄÉ¤¦2²ó¤Ë´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤ÎÂè4¹æ3¥é¥ó¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢3²ó¤ËÂç¾ëÂî»°¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿5²óÎ¢¤Ë¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÂè7¹æ2¥é¥ó¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÂè17¹æ¥½¥í¡¢Á¥Ç÷Âç²í¤Îµ¾Èô¤Ç4ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤¬¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¼ã¾¾ÊÙ»á¤Ï¡¢¡Ö¤â¤È¤Îµð¿Í¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÌÀÆü¤«¤é¤Î¥²¡¼¥à¤¬¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë