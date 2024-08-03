¡ÖÅêµå¤Îà¤ï¤Ó¤µ¤ÓáÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×À¾ÉðÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¤¬¥É¥é1ÉðÆâ²ÆÚö¤ËºÇ·ÉÎé¡¡¥Á¡¼¥àÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×7¾¡ÌÜ¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤â¡Ö5¡×¤Ç»ß¤á¤ë
¡¡¢¡À¾Éð7¡½0³ÚÅ·¡Ê3Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¿·¿Í¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¸ºß´¶¤À¤Ã¤¿¡£7²ó5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£À¾Éð¤ÎÉðÆâ²ÆÚö¤¬¥Á¡¼¥àÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î7¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¤À¤±¤ÉÅêµå¤Î¤ï¤Ó¤µ¤Ó¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¹²¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò¡Ö5¡×¤Ç»ß¤á¤¿²÷Åê¤Ë¡¢ÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¤â»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó¤Î±ç¸î¼Í·â¤Ë¤Þ¤º¤Ï´¶¼Õ¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤Î»Å»ö¤ÏÁ°È¾¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¡£¤¢¤Î3ÅÀ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÌîÂ¼Âç¼ù¤Îµ¾Èô¡¢¾¾¸¶À»Ìï¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¡¢ÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¥ê¡¼¥É¤ò¡¢150¥¥íÄ¶¤Î²÷Â®µå¤ËÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤¿ÊÑ¸¸¼«ºß¤ÎÅêµå¤Ç¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó¤ËÍ£°ì¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢°¤Éô¼÷¼ù¤ò¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ÈÄ¾µå¤Ç´ÊÃ±¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢4µåÌÜ¤Î148¥¥íÄ¾µå¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤Ë¶õ¤òÀÚ¤é¤»¤¿¡£Â³¤¯¾®¿¼ÅÄÂçæÆ¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂ³¤±¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢120¥¥í¤Î¥«¡¼¥Ö¤ÇÅê¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡6¡¢7²ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤â»°¼ÔËÞÂà¤È¿¬¾å¤¬¤ê¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤òÈäÏª¡£7²ó109µå¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¾ù¤Ã¤¿¥É¥é¥Õ¥È1°Ìº¸ÏÓ¤Ï¡ÖÄ¹¤¤²ó¤ò¤â¤Ã¤ÈÅê¤²¤¿¤¤¡£µå¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤ÄÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¶á¤¤¾Íè¤Î¥×¥í½é´°Éõ¤âÍ½´¶¤µ¤»¤ë¹¥Åê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£°ìÈÖ°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¡£Áá¤¤¤¦¤Á¤ËÀèÀ©¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍýÁÛÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£ÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¤¬¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£5°Ì¤Ë¤â10¥²¡¼¥à°Ê¾å°ú¤Î¥¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÉðÆâ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤´õË¾¤À¡£¡Ê°ÂÅÄ±É¼£¡Ë