½ÀÆ»º®¹çÃÄÂÎ·è¾¡¤ÏÆüÊ©·èÀïºÆ¤Ó¡ª¡¡Ìµºî°Ù¡Ö¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤ËÈ¿¶Á¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¤â¤·¥ê¥Í¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¡þ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂè9Æü¡¡½ÀÆ»¡Ê2024Ç¯8·î3Æü¡¡¥·¥ã¥ó¥É¥Þ¥ë¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½ÀÆ»º®¹çÃÄÂÎ¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ë4Ï¢¾¡¤Ç´°¾¡¡£Èá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ç¡¢Æ±¼ïÌÜ¤Î2Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤ÏÁ°²ó21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÃÏ¸µ¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë·èÄê¡£±Ê»³Àï¤Î¡ÈÉÔ²Ä²ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¡É¡¢°¤Éô»í¤Î¹æµã¡¢ÃË»Ò¤Î5³¬µéÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤Ê¤É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿½ÀÆ»¶¥µ»¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡6¿Í¤¬½ª¤ï¤ê·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ìµºî°Ù¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿³¬µé¶èÊ¬¤ÎÁª¼ê¤ÇÂåÉ½Àï¤ò¹Ô¤¦¡£ÂåÉ½Àï¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥³¥¢Êý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½éÀï¤Ç¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë±Ç¤µ¤ì¤¿6³¬µé¤¬µ¤µ¤ì¤¿ÃêÁª¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤Ç¤Ï¡Ö½÷»Ò70¥¥íµé¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢¹â»Ô¤¬°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ê¡¦¥«¥Ð¥Ê¥Ú¥ì¥¹¤È¤ÎºÆÀï¤Ç¤â°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢ÂçÀÜÀï¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¡ª¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¤Î½éÀï¤ÏËÜÅö¤Ë¸ÇÂÃ¤ò¤Î¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤ÏÃÏ¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔ²Ä²ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¤äÈùÌ¯È½Äê¤ËÍÉ¤ì¤¿Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î¸Ä¿ÍÀï¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡Ö¥ë¡¼¥ì¥Ã¥ÈÉÝ¤Ã¡Ä¡×¡ÖËÜÅö¤ËÌµºî°Ù²½¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¡Ö·è¾¡¡Ä¤â¤·3¡½3¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥Í¡¼¥ë¤Î90¥¥íÄ¶µé¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡Ö¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ï´ªÊÛ¡×¡Ö·è¾¡¤Ç¤â¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¸«¤¿¤¤¾Ð¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ãº®¹çÃÄÂÎÀï¥ë¡¼¥ë¡äÃË»Ò3¡¢½÷»Ò3¤Î·×6Áª¼ê¤Ç¹½À®¡£³¬µé¤ÏÃË»Ò¤¬73¥¥í°Ê²¼¡¢90¥¥í°Ê²¼¡¢90¥¥íÄ¶¡¢½÷»Ò¤¬57¥¥í°Ê²¼¡¢70¥¥í°Ê²¼¡¢70¥¥íÄ¶¤Î³Æ3¤Ä¡£Àè¤Ë4¾¡¤òµó¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£¾¡ÇÔ¤¬ÉÕ¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î»î¹ç¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£6¿Í¤¬½ª¤ï¤ê·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ìµºî°Ù¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿³¬µé¶èÊ¬¤ÎÁª¼ê¤ÇÂåÉ½Àï¤ò¹Ô¤¦¡£ÂåÉ½Àï¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥³¥¢Êý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£