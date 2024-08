King & Prince

今年5月23日にCDデビュー6周年を迎え、最新シングル『halfmoon / moooove!!』と、昨年発売された初のBEST ALBUM『Mr.5』を各種音楽ストリーミングサービス及び音楽ダウンロードサービスで配信中のKing & Princeの楽曲を楽しむためのWEBイベント「SUMMER VACATION with King & Prince」を開催する。

“この夏はKing & Prince の楽曲と過ごそう!”をテーマに、King & Princeが“LOVE”“DRIVE”“CHILL OUT”“HAPPY”のテーマに基づいてセレクトしたデジタルコンピレーションアルバムを、毎週月曜日0時より全4回にわたり各サブスクリプションサービスで配信。また、2日よりApple Musicで夏を楽しむための音楽を特集する「サマータイム・サウンズ」に、King & Princeが参加。夏をテーマにアーティスト自身が選曲したプレイリストを公開した。

他にもオンラインリスニングパーティーアプリ、Stationheadでは公式アカウント(アカウント名:kingandprince523)を開設し、8月29日にはKing & Prince本人も参加する、夏の最後の思い出作りをリスナーと一緒に楽しむことができるStationheadでのオンラインリスニングパーティー企画を実施予定。■企画タイトル:SUMMER VACATION with King & PrinceオフィシャルHP URL:https://www.kingandprince6th.jp/■King & PrinceオフィシャルStationhead アカウントアカウント名:kingandprince523https://bio.to/ListeningPartywithKP【リリース情報】デジタルコンピレーションアルバム毎週月曜日 各種サブスクリプションサービスにて配信予定8/5 King & Prince ON AIR Romantic8/12 King & Prince ON AIR in the car8/19 King & Prince ON AIR Sweet Dreams8/26 King & Prince ON AIR Fun & Happy Mood【Apple Music「サマータイム・サウンズ」】http://apple.co/KingPrinceSS