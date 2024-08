ランジェリーブランド｢ランジェリーク｣より、UTOPIAコレクションを展開♡

豊富なリアルライフを楽しむ女性に向けたランジェリーブランド「ランジェリーク」。ブラジル・リオネジャネイロ出身の建築家のオスカーニーマイヤーにインスパイアされた2024 AUTUMN & WINTER COLLECTION「UTOPIA」を、7月5日(金)より順次発売をいたしております。ヘルシーで上品なコレクションに仕上がっています。

理想郷からインスパイアされたコレクション

オスカーニーマイヤーは庶民の心と天才性を持ったブラジルで生まれた建築家。

彼が創造した理想郷からインスピレーションを得たコレクションです。

コレクションの詳細

CAPRICHOSA(カプリチョーザ)

まばゆい光を浴びたように配色をした素材。

熱帯に咲く植物を描いたストレッチレース、コットンベースにリネンをストライプ状に織り込んだ天然素材です。

3/4 Cup bra/価格:14,300円(税込)~

Non wire bra/価格:13,750円(税込)

Non wire non patted bra/価格:12,100円(税込)

Standard/価格:8,800円(税込)

Hip hung/価格:8,800円(税込)

Tanga/価格:8,250円(税込)

Slip/価格:25,300円(税込)

Camisole/価格:22,000円(税込)

Body suits/価格:23,100円(税込)

DELIVERY : 発売中

COLOR:LIGHT GRAY / LEMON YELLOW / APRICOT

Tops/価格:30,800円(税込)

Bottom/価格:23,100円(税込)

Gown/価格:37,400円(税込)

COLINA(コリーナ)

余白にも美を見出すべくデザインしたオリジナルのリバーレース。

バラバラにプリーツをあしらったナチュラルなニュアンスに仕上げた布地。

3/4 Cup bra (パッドポケット付)/価格:17,600円(税込)~

Non wire bra/価格:15,400円(税込)

Non wire non patted bra/価格:12,100円(税込)

Standard/価格:9,900円(税込)

Tanga/価格:9,350円(税込)

Standard (All lace)/価格:13,200円(税込)

Slip/価格:19,800円(税込)

Camisole (All lace)/価格:33,000円(税込)

DELIVERY : 9月中旬

COLOR:PINK / BROWN/ OLIVE

Tops/価格:23,100円(税込)

\Bottom/価格:17,600円(税込)

Gown/価格:30,800円(税込)

DELIVERY : 9月中旬

COLOR:BROWN/ OLIVE

CIDADE(シダーテ)

堂々とした姿の植物をデザインしたオリジナルのストレッチリバーレース

綿100%極細糸の編地に加工を施し素材特有のツヤをいかした天竺

3/4 Cup bra (パッドポケット付)/価格:15,400円(税込)~

Wire non patted bra/価格:12,100円(税込)

Standard/価格:8,800円(税込)

Hip hung/価格:9,350円(税込)

Tanga/価格:8,250円(税込)

Cup in camisole/価格:16,500円(税込)

DELIVERY : 10月中旬

COLOR:BLACK / AGATTE / WISTERIA

FLOR BLANCO(フローブランコ)

ニーマイヤーが花をイメージして崖の上に建てたモニュメントからインスピレーションを得たライン

白い花をデザインしたストレッチジャガードはイタリア製のオリジナル素材

3/4 Cup bra(パッドポケット付)/価格:15,400円(税込)~

Non wire bra/価格:14,850円(税込)

Standard/価格:8,800円(税込)

Tanga/価格:7700円(税込)

DELIVERY : 11月中旬

COLOR:CHARCOAL / CAFE AU LAIT

Long Sleeve/価格:22,000円(税込)

Tank top /価格:17,600円(税込)

Long bottom/価格:22,000円(税込)

DELIVERY : 11月上旬

COLOR:CHARCOAL / CAFE AU LAIT

ヘルシーで目を引くランジェリー

今回は「L’ANGÉLIQUE(ランジェリーク)」から展開される『2024 AUTUMN & WINTER COLLECTION』について紹介しました。

リオネジャネイロ出身の建築家オスカーニーマイヤーにインスパイヤされたコレクションは、ヘルシーながらもセクシーさが目を引くデザイン。

少しでも気になる方は、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。