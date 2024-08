『フレンズ』マシュー・ペリーが『デッドプール』のライアン・レイノルズを嫌っていた理由

大ヒットシットコム『フレンズ』のチャンドラー役で人気を博し、昨年この世去ったマシュー・ペリー。チャーミングかつユーモラスな人柄で知られるが、『デッドプール』でおなじみのライアン・レイノルズを嫌っていたという。その理由とは?

マシューは自身の著書でキアヌ・リーヴスを侮辱し炎上したことがあるが、彼が嫌いだったのはキアヌだけではなかったようだ。

マシューが亡くなる数ヶ月前、米RadarOnlineがある関係者からの情報として報じたところによると、マシューはライアンが若かりし頃に出演していたTVシリーズ『ふたりの男とひとりの女』(1998年)で自身のスタイルをマネしているように感じ、嫌っていたのだという。

Just like pizza, some things never get old. Happy 25th birthday to Two Guys, a Girl, and Pizza Place. pic.twitter.com/DJcxJ6bBrD

- Maximum Effort (@MaximumEffort) March 11, 2023