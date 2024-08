車愛好家なら当然知っている? 高級車にまつわる知識をクイズ形式でお届けします。今回はエンブレムからブランド名を当てるクイズ!丸が4つ並んだエンブレムが印象的なこのカーブランドは?丸が横に4つ連なるエンブレムが印象的な、ドイツのプレミアムカーブランドは?――正解は次のページへ正解はこちら○【答え】Audi(アウディ)画像はPIXTA『Cars logo, all car logos were shot in istanbul, December 10 2011 Istanbul Pendik Turkey used car market』よりエンブレムの4つの輪は「Four Silver Rings」と呼ばれ、4つの自動車メーカーが手を組んで設立したブランドであることを意味するそうです※。※公式HPより