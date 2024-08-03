¡ÖÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡×¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬Ç¯Îð¸øÉ½¡¡Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡õ¾¾²¬çýÍ¥¤¬à¤ªÏ³¤é¤·á¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡¸µ£Â£é£Ó£È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É£³Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈó¸øÉ½¤À¤Ã¤¿Ç¯Îð¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç»£¤é¤ì¤¿Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥È¥¥¡¼¥æ¡¼¡×¤È²Î¤¤ÅÐ¾ì¡£¡Ö»ä¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î£±£²·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤á¤Ç¤¿¤¯¡¢£³£°ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ê»¤»¤Æº£Ç¯£±£±·î¤Ë£³Ç¯¤Ö¤ê£³ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä·èÄê¤òµÇ°¤·¤Æ½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¾¾²¬çýÍ¥¤é¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥Ç¥ª¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤Ï¡Ö±Ç²èº×¤Ç¡ØÆ±¤¤Ç¯¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë½ñ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÇ¯ÎðÈó¸ø³«¤À¤Ã¤¿¤È¤âÃÎ¤é¤º¡Ä¤½¤ÎÀá¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â´¶À¤¬Ë¤«¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊý¤¬Æ±¤¤Ç¯¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¿´¶¯¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ê¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¾¾²¬¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤ÈÇ¯Îð¸ø³«¤ò½Ë¤¤¡Ö°ÊÁ°¡¢¼ø¾Þ¼°¤Î»þ¤Ë¥Ý¥í¤Ã¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¤¢¤Î»þ¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥¿¥á¤È¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Çµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥¤¥Ê¤Ï¡Ö¤Õ¤ß¤Á¤ã¤ó¡¢çýÍ¥¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤ò¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¡£