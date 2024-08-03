¸µÈô¤Ó¹þ¤ßÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇÏÊ¥Í¥²Â¤µ¤ó¡¡ÏÃÂê¤ÎÌ¾¥Õ¥ì¡¼¥º¼Â¶·¤Ë»¿À®¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Èô¤Ó¹þ¤ß¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇÏÊ¥Í¥²Â¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤¬3Æü¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ25Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¶¥µ»¤ÎÃæ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï3Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¶â¥á¥À¥ë8¸Ä¡¢¶ä¥á¥À¥ë4¸Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë6¸Ä¤ò³ÍÆÀ¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥À¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÇÏÊ¥¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢½ÀÆ»ÃË»Ò66¥¥íµé¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿°¤Éô°ìÆó»°Áª¼ê¡Ê26¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2²óÌÜ¤ÎÊý¤¬ÀäÂÐÂçÊÑ¤ä¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢1²óÌÜ¤è¤ê¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤È¤«¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤âÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÇµÈÂôÎøÁª¼ê¡Ê14¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁÒÅÄÂçÀ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê42¡Ë¤¬È¯¤·¤¿¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ËÎø¤·¤¿14ºÐ¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÌ¾¼Â¶·¡×¤ä¡ÖÁÀ¤¤¤¹¤®¡×¤Ê¤É»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÁª¼êÂ¦¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÇÏÊ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢Ì¾¥Õ¥ì¡¼¥º¼Â¶·¤Ë¡È»¿À®¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£