ÃË»Ò£±£°£°£Í¤Îºä°æÎ´°ìÏº¤¬£±£°ÉÃ£±£·¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ä¥Ñ¥ê¸ÞÎØ
¢¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¡Âè£¹Æü¡¡¢¦Î¦¾å¡Ê£³Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤Ç¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢£²Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Îºä°æÎ´°ìÏº¡ÊÂçºå¥¬¥¹¡Ë¤¬£±£°ÉÃ£±£·¡ÊÄÉ¤¤É÷£°¡¦£³¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î£·ÁÈ£µÃå¤Ç¡¢Í½Áª¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤«¤éÀË¤·¤¯¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÌµÇ°¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥¿¥¤¥àÅª¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾õÂÖ¤â¤è¤¯¡¢¥ì¡¼¥¹¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢É½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¥ê¡¼¥É¤ò¤È¤ì¤ë¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¡È¥«¥ß¥½¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡É¤¬Éð´ï¡¢£¶·îËö¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê¿·³ã¡Ë¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÂ¾Áª¼ê¤ò°µÅÝ¤·¡¢¹¾Î¤¸ý¶©»Ë°ÊÍè£±£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¯¤µ¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤³¤Î·ë²Ì¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÂç¤¤¯¶á¤Å¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤«¤é¼ºÂ®¡£½é¤Î¸ÞÎØ¤Ø¡Ö°ìÈÖÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï£¹ÉÃÂæ¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ñ¥ê¤Î·è¾¡¤ÇÁö¤ë¤³¤È¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í½ÁªÆÍÇË¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡ºä°æ¡¡Î´°ìÏº¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤ê¤å¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë£±£¹£¹£¸Ç¯£³·î£±£´Æü¡¢Âçºå¡¦ËÃæ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£¶ºÐ¡£Ãæ£±¤«¤éÎ¦¾å¤ò»Ï¤á¡¢Âçºå¹â¤«¤é´ØÂç¤Î¿Í´Ö·ò¹¯³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¡££²£°Ç¯¤ËÂçºå¥¬¥¹Æþ¼Ò¡££²£²Ç¯ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÉÛÀª¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÇÆüËÜÎòÂå£·°Ì¤Î£±£°ÉÃ£°£²¤òµÏ¿¡£Æ±Ç¯¤Î¥ª¥ì¥´¥óÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï½à·è¾¡¿Ê½Ð¡££²£³Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÀ¤³¦Î¦¾å¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà¡££±£·£°¥»¥ó¥Á¡¢£¶£´¥¥í¡£