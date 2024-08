OGRE YOU ASSHOLEが、5年振りのフルアルバム『自然とコンピューター』をリリースすることを発表した。関連記事: 幾何学模様×OGRE YOU ASSHOLE、日本発の「サイケデリック」が更新された一夜 昨年発表され絶賛を得た「家の外」(本作にはそのアルバムver.を収録)や、鬼気迫るトランス状態に到達するライブからも近年のバンドの進化は既に明らかだったが、その境地から放たれる本作では、バンドが探求してきた人力の反復/隙間のアンサンブルが孕むトリップ感覚と、更なるエレクトロニクスの導入を経て獲得したクラウトロック的な電化ミニマリズムが混ざり合っているとのこと。

先行リリースされている"偶然生まれた"を皮切りに、全10曲を収録予定。<リリース情報>OGRE YOU ASSHOLE『自然とコンピューター』2024年9月18日(水)通常盤:2727円(税別)初回限定盤:3455円(税別)※初回限定盤は 全曲のinstrumental ver.が収録された2枚組となります。(OGRE YOU ASSHOLEオフィシャルWEB SHOP限定販売)=収録曲=1. 偶然生まれた2. 影を追う3. お前の場所4. 君よりも君らしい5. 快適な麻痺状態6. ただの好奇心7. 熱中症8. 家の外(album ver.)9. 自然とコンピューター10. たしかにそこに<ライブ情報>OGRE YOU ASSHOLE「自然とコンピューター」release tour2024年12月8日(日)大阪 梅田Shangri-LaOPEN 17:30 / START 18:00前売り\5,000(税込 / ドリンク代別 / オールスタンディング)INFO:SMASH WEST 06-6535-55692024年12月21日(土)東京 恵比寿 LIQUIDROOMOPEN 18:00 / START 19:00前売り\5,000(税込 / ドリンク代別 / オールスタンディング)INFO:SMASH 03-3444-6751チケットオフィシャル1次先行:8/3(土)18:00 ~ 8/15(木)23:59チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/ogreyouasshole/チケット一般発売日:2024/8/31(土) 10:00~チケットぴあ / ローソンチケット / イープラス