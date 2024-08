パリオリンピック2024の「男子20km競歩」に出場した濱西諒選手が2日、自身のエックスを更新。同大会公式サイトにおいて、自身のプロフィール欄に書かれた“ある1文”に注目した。投稿で濱西選手はパリオリンピック2024公式サイト英語版から、自身のプロフィールページを紹介。その中には、「Hobbies: He is a fan of Sakurazaka46 (the Japanese idol girl group), his favourite is Mio Matono.」の1文が。濱西選手がアイドルグループ、櫻坂46のメンバー・的野美青のファンであることが記載されていた。

このことを知った濱西選手はエックスで「的野美青推しって書かれてるん笑」とポスト。ユーザーから「IOC公認オタク笑」とのコメントが寄せられると、「これに関しては僕なにもしてないので、どこから漏れたのか笑」と苦笑した。濱西選手のエックスのプロフィール欄には、「少し速く歩くことができるBuddies / 櫻坂46 / 的野美青さん」と記載されている(Buddiesは櫻坂46ファンの愛称)。1日に出場した「男子20km競歩」では18位だった。引用:「濱西諒」エックス(@Ryo_hamaniii24)