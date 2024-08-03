¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÁÒÅÄ¥¢¥Êà¶â¥á¥À¥ë¤ËÎø¤·¤¿£±£´ºÐá¤Ë¡ÖÍÑ°Õ¤·¤Æ²¿¤¬°¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê£¶£¹¡Ë¤¬£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡ØÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷³Ø¡Ù´©¹ÔµÇ°¥á¥Ç¥£¥¢È¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤Î¤Ö¤È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Æ±½ñ¤òÀè·î£²£²Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£¸Å´Ü¤Ïà½àÈ÷á¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Æ±½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«ÇòËÜ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ðÇòËÜ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¼Â¶·¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦Áõ¤Ã¤¿¤ê¡£Î¢¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¶ìÇº¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦Î¢ÉñÂæ¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÃÙ¤Þ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë±£¤·¤Æ¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬µÕ¤Ë¤«¤Ã¤³°¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈËÜ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎàÅ·ºÍá¤ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¤È¤«¤¢¤ë¼ï¤Î¥ÉÅ·ºÍ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡ÖÈà¤³¤½½àÈ÷¤È¥¢¥É¥ê¥Ö¤Î¶¹´Ö¤¬¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¿Í¡£½Ö´ÖÅª¤Ë¥Ü¥±¤¿¤ê¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÅ·ºÍ¡×¤ÈË«¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁÒÅÄÂçÀ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼Â¶·¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£ÁÒÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¡¢µÈÂôÎø¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î½Ö´Ö¤ò¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ËÎø¤·¤¿£±£´ºÐ¡×¤ÈÉ½¸½¡£¤³¤Î¼Â¶·¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡ÖÌ¾¼Â¶·¡×¡ÖÁÀ¤¤²á¤®¡×¤È»¿ÈÝ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Å´Ü¤Ï¡ÖËÍ¤¬°ìÈÖ¶½Ì£»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ë¥³¥Ã¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡ØÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÍÑ°Õ¤·¤Æ²¿¤¬°¤¤¤ó¤À¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢ÁÀ¤Ã¤ÆÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤¬¥«¥Ã¥³°¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸Å¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÁÒÅÄ¥¢¥Ê¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÌÌÇò¤¤¡£¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£