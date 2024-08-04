¡Ø¥Þ¥À¥à¡¦¥¦¥§¥Ö¡Ù¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¡ÖÆ¬¤òÉà¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿´¶¤¸¡×¡Ö¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë
¥½¥Ëー¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£Ì¤ÍèÍ½ÃÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿·¥Òー¥íー¤ÎÃÂÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥Þ¥À¥à¡¦¥¦¥§¥Ö¡Ù¤Ï2024Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢1²¯¥É¥ë¤Û¤É¤È¤µ¤ì¤ëÀ½ºîÈñ¤ËÂÐ¤·¡¢Á´À¤³¦Îß·×¶½¼ý¤â1²¯¥É¥ë¤È¡¢À½ºîÈñ¤ò¥®¥ê¥®¥ê²ó¼ý¤¹¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï°ìÉô¤Ç¥ßー¥à²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡Ø¥Þ¥À¥à¡¦¥¦¥§¥Ö¡Ù¤À¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë¡£·à¾ì¤Ç¤Ïº£¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÛ¿®¤ÇÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥àー¥Ö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Â¤Ï¡Ø¥Þ¥À¥à¡¦¥¦¥§¥Ö¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¤ä¡ØMEG ¥¶¡¦¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤ÎÂçºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥Ç¥£¡¦¥Ü¥Ê¥ô¥§¥ó¥Á¥å¥é¤Ç¡¢ËÜºî¤Ç½é¤á¤Æ¥Þー¥Ù¥ëºîÉÊ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¡Ö¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥³¥ß¥³¥ó2024¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ü¥Ê¥ô¥§¥ó¥Á¥å¥é¤ÏÊÆ¤Ë¡Ø¥Þ¥À¥à¡¦¥¦¥§¥Ö¡Ù¤Î¶½¹ÔÉÔ¿¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥º¥Ð¥ê¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢Netflix¤Ç¤Ï¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¤Î¤À¤«¤éº£¸å¤ÎºÆÅÐ¾ì¤Ï¤¢¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥Ü¥Ê¥ô¥§¥ó¥Á¥å¥é¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ì¤Ï¿É¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ±ºî¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¡¢Æ±ºî¤ÎÉÔÉ¾¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÆ¬¤òÉà¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿´¶¤¸¡×¤ÈÉ½¸½¡£Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥Ê¥ô¥§¥ó¥Á¥å¥é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±ºî¤Ï¥¯¥é¥¯¥é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÄ¹¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢´î¤ó¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¡¢À®¸ù¤È¼ºÇÔ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½é½µËö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢Æ¬¤òÃ¡¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼ºÇÔ¤Î»Ä¹ó¤µ¤¬¡¢¼¡¤Î±Ç²è¤Ø½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ø¥Þ¥À¥à¡¦¥¦¥§¥Ö¡Ù¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢Êñ¤ß±£¤µ¤º¤ËÇ§¤á¤¿¥Ü¥Ê¥ô¥§¥ó¥Á¥å¥é¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤Î·Ð¸³¤ÏÆóÅÙ¤È¸æÌÈ¤Ç¤¹¤Í¡£¸·¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÂ³¤±¡¢¡Öº£Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Âç¤¤¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢Âç¤¤Ê¶µ·±¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Source:The post first appeared on .