早くも満席！ 寿司と酒肴が9,900円で楽しめる破格のコースが話題。予約困難人気店の2号店がオープン（東京・吉祥寺）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、月1回の予約開始日には瞬時に予約が埋まってしまう人気店「鮨 富かわ」による2号店。寿司のコースと、新しいスタイルで寿司と酒肴を堪能できるコース、2種類のメニューが楽しめます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

鮨ト酒肴 富かわ(東京・吉祥寺)

2024年7月8日、吉祥寺に「鮨ト酒肴 富かわ」がオープンしました。同じ吉祥寺にある人気店「鮨 富かわ」の2号店。早くも寿司のコースは1カ月先まで予約で埋まるなど注目を集めています。

店舗外観。木製冷蔵庫の扉のようなドアと看板のみの外観がまるで隠れ家のよう 写真:お店から

大将を務める大村亮太さんは、オランダにあるミシュランの星を獲得した日本料理店で修業を積んだ若き実力者。帰国後も銀座や静岡の名店で研鑽を重ね、吉祥寺に2023年7月に「鮨 富かわ」をオープンしました。

「富かわ」と言えばこれ! 「マグロッシーニ」。「鮨ト酒肴 富かわ」では2つあるコースのどちらでもいただけます 写真:お店から

「鮨 富かわ」は、和と洋が融合した唯一無二の進化系寿司と共に、美食家もうならせる本格江戸前寿司がリーズナブルな価格でいただけると口コミが広がり、瞬く間に予約困難店となります。

その「鮨 富かわ」がよりカジュアルに寿司と趣向を凝らした日本料理を楽しんでもらおうとつくったのが「鮨ト酒肴 富かわ」です。寿司と同様に日本料理も幅広い世代に味わってもらいたいという大村さんの思いが込められた店です。

繊細な木目が清々しく、寿司をいただくのにぴったりなカウンター 写真:お店から

場所は駅から徒歩5分ほどの公園付近、大通りから1本入った路地裏にあります。店内は、天然杉の一枚板のカウンターや、ヒバ、クリ、クスノキ、コウヤマキなどの木材で作ったテーブルを使うなどこだわりの設えで、シックで大人が落ち着ける空間になっています。

和モダンなテーブル席。親しい人たちと、おいしい酒と料理を楽しむのにぴったり 写真:お店から

席数は、寿司コースが楽しめるカウンター席6席と、酒肴のコースが楽しめるテーブル席28席からなります。それぞれ楽しめるコースが違い、1つの店舗に2つの店があるようなユニークな仕掛けになっています。

本店よりリーズナブルな価格で端正な江戸前寿司がいただけます 写真:お店から

カウンター席のみでいただけるのは「【鮨カウンター】おまかせ鮨コース」。「あん肝パン」や「マグロッシーニ」といった本店の名物もしっかり入ったコース。本店に負けない丁寧に江戸前の仕事が施された握り12品とおつまみ6品、椀1品、デザート1品からなるコースが9,900円とコスパ抜群。6席と限られた席が早くも争奪戦です。

「【テーブル席】おまかせ酒肴コース」。和牛ステーキなども含めた25品とコスパ抜群 写真:お店から

テーブル席でいただけるのが「おまかせ酒肴コース」。「焼き茄子の冷製茶碗蒸し、アメリケーヌソース」など旬の食材をふんだんに使った前菜や魚料理、A5ランクの黒毛和牛のフィレステーキなどの料理に加え、「富かわ」自慢のマグロの寿司や名物「マグロッシーニ」も楽しめるコース。「富かわ」ファンならぜひ味わってみたいメニューです。

オープンした7月には若干余裕のあるテーブル席も、今後は予約が難しくなること必至。わざわざ訪れる価値のある「鮨ト酒肴 富かわ」に出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

鮪中トロ。「【鮨カウンター】おまかせ鮨コース」 出典:@melech_tokyo_gourmetさん

『”鮪中トロ”

高知県産の鮪

薄く切り付けた切り身を2枚重ね

まぐろの味が濃くてトロける



“炙り鯖棒鮨”

炭火焼と同じ効果が得られる特殊なバーナーで炙って香ばしく仕上げたこだわりの鯖棒鮨

肉厚で脂がしっかりのった鯖が絶品



“マグロッシーニ” 富かわスペシャリテ

赤ワインとバターで炊き上げたフォアグラをシャリに混ぜ込み叩いた鮪を乗せて黒トリュフと金粉をかけ海苔と一緒に食べる見た目も美しい豪華な手巻き鮨

鮪とフォアグラの相性にびっくり

黒トリュフの香りも良くてバランスが完璧』(@melech_tokyo_gourmetさん)

肉料理。「【テーブル席】おまかせ酒肴コース」 出典:ついろ〜さん

『今回は富かわさんのお肉を頂きたかったのでテーブルコースでお願いしました。

●前菜八寸

いや〜全部美味しいです♪全部美味しくって、少量づつ美味しいをいっぱい味わえる八寸最高です♪

こりゅあ〜お酒飲まないともったいないと思いました。



●肉料理

・上州和牛A4イチボ 低温調理

・白樺牛A5フィレステーキ

どちらのお肉も柔らかく美味しいですが個人的には脂身が少なく赤身の旨味を堪能出来るイチボの方が好みでした!』(ついろ〜さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆鮨ト酒肴 富かわ住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-11-3 いづみビル 1FTEL : 050-5593-8660

文:小田中雅子

The post 早くも満席! 寿司と酒肴が9,900円で楽しめる破格のコースが話題。予約困難人気店の2号店がオープン(東京・吉祥寺) first appeared on 食べログマガジン.