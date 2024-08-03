愛媛vs徳島 スタメン発表
[8.3 J2第25節](ニンスタ)
※19:00開始
主審:田中玲匡
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 6 谷岡昌
DF 19 尾崎優成
DF 33 小川大空
MF 4 山口竜弥
MF 14 谷本駿介
MF 17 茂木駿佑
MF 18 菊地俊介
MF 21 パク・ゴヌ
MF 25 石浦大雅
FW 27 舩橋京汰
控え
GK 1 徳重健太
DF 23 ユ・イェチャン
DF 37 森下怜哉
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 38 浦十藏
FW 40 曽田一騎
監督
石丸清隆
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 21 田中颯
DF 5 森昂大
DF 6 内田航平
DF 26 青木駿人
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 10 杉本太郎
MF 13 西野太陽
MF 18 エウシーニョ
MF 19 岩尾憲
MF 54 永木亮太
FW 30 坪井清志郎
控え
GK 29 三井大輝
DF 4 カイケ
MF 17 高田颯也
MF 28 鹿沼直生
MF 77 ターレス
FW 16 渡大生
FW 25 鈴木輪太朗イブラヒーム
監督
増田功作
※19:00開始
主審:田中玲匡
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 6 谷岡昌
DF 19 尾崎優成
DF 33 小川大空
MF 4 山口竜弥
MF 14 谷本駿介
MF 17 茂木駿佑
MF 18 菊地俊介
MF 21 パク・ゴヌ
MF 25 石浦大雅
FW 27 舩橋京汰
控え
GK 1 徳重健太
DF 23 ユ・イェチャン
DF 37 森下怜哉
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 38 浦十藏
監督
石丸清隆
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 21 田中颯
DF 5 森昂大
DF 6 内田航平
DF 26 青木駿人
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 10 杉本太郎
MF 13 西野太陽
MF 18 エウシーニョ
MF 19 岩尾憲
MF 54 永木亮太
FW 30 坪井清志郎
控え
GK 29 三井大輝
DF 4 カイケ
MF 17 高田颯也
MF 28 鹿沼直生
MF 77 ターレス
FW 16 渡大生
FW 25 鈴木輪太朗イブラヒーム
監督
増田功作