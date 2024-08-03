[8.3 J2第25節](ニンスタ)

※19:00開始

主審:田中玲匡

<出場メンバー>

[愛媛FC]

先発

GK 36 辻周吾

DF 6 谷岡昌

DF 19 尾崎優成

DF 33 小川大空

MF 4 山口竜弥

MF 14 谷本駿介

MF 17 茂木駿佑

MF 18 菊地俊介

MF 21 パク・ゴヌ

MF 25 石浦大雅

FW 27 舩橋京汰

控え

GK 1 徳重健太

DF 23 ユ・イェチャン

DF 37 森下怜哉

MF 8 深澤佑太

MF 13 窪田稜

MF 38 浦十藏

FW 40 曽田一騎

監督

石丸清隆

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 21 田中颯

DF 5 森昂大

DF 6 内田航平

DF 26 青木駿人

MF 9 ブラウンノア賢信

MF 10 杉本太郎

MF 13 西野太陽

MF 18 エウシーニョ

MF 19 岩尾憲

MF 54 永木亮太

FW 30 坪井清志郎

控え

GK 29 三井大輝

DF 4 カイケ

MF 17 高田颯也

MF 28 鹿沼直生

MF 77 ターレス

FW 16 渡大生

FW 25 鈴木輪太朗イブラヒーム

監督

増田功作