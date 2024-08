2.5次元歌い手グループのKnight A - 騎士A -(以下、騎士A)が8月2日、東京・日本武道館にて<Knight A - 騎士A - ONE MAN LIVE 2024 in 日本武道館! “最終決戦” 夢のその先へ____。』を開催した。初のLIVE DVD&Blu-ray化も発表となった同ワンマンのオフィシャルレポートをお届けしたい。自身キャリア初、ライブの聖地・日本武道館に立ったこの日は、騎士A結成4周年の記念日である。“最終決戦”を大きなテーマに掲げ、結成以来彼らが楽曲やパフォーマンスに取り入れてきた“和”要素、歌舞伎や能、剣舞などの伝統芸能をオマージュし、不撓不屈の精神や華やかな世界観、カリスマ性といった騎士Aらしさを完全融和させた無比のエンターテイメントショウは、“夢のその先”までも鮮やかに描き出すこととなった。

■<Knight A - 騎士A - ONE MAN LIVE 2024 in 日本武道館! “最終決戦” 夢のその先へ____。>8月2日(金)@東京・日本武道館 セットリスト



01. EDEN02. 『A』BYSS03. 真世界04. HIME×GOTO05. Shall we Dance!!06. 乙女警察07. ask yourself08. One Night Love09. 春風と君10. 飴色花火11. One Night Halloween12. クリスマスはいらない13. The Night14. ファミリー15. 決戦エンドレス16. トップシークレット17a. V Ace17b. AllVIN17c. Summer Night17d. アイビー17e. 僕の心はオリジナル18. 夢のその先へencoreen1. GO!!!en2. 最終決戦W. encoreen3. egoism