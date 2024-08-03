¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Îà¶¦±éá¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥¥¿¡¼¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡Ö½ëÃæ¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡£¡£¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢²£ÊÂ¤Ó¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢2ÂÎ¤ò¸å¤í¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¤³¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤ÈÁêÊý¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤Ë»÷¤»¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢7·î18Æü¡¢20Æü¤Î¾¾ËÜ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÆÈ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ïà¶¦±éá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥¥¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö½ë¤¯¤Æ¤â¡ÔÆó¿Í°ì½ï¡Õ¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¶¦±é¡ªÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì»£¤Ã¤Æ¤ë¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬²Ä°¦¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£