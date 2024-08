Travis Japanも出演！『覆面振付バトル部FES 2024夏 完全版～相葉雅紀3年半ぶり本気ダンス～』が配信開始

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『相葉◎X部』初イベントの裏側に密着!ダンスと歌に向き合い奮闘した相葉雅紀の姿をお届け!

FODにて、『相葉◎X部presents 覆面振付バトル部FES』の本番と舞台裏の様子を収めた特別プログラム『覆面振付バトル部FES 2024夏 完全版~相葉雅紀3年半ぶり本気ダンス~』の独占配信が8月3日17時よりスタートした。

6月に開催された『相葉◎X部presents 覆面振付バトル部FES』は、毎週土曜16時30分からフジテレビで放送されている番組『相葉◎X部』の人気コーナー「覆面振付バトル部」の初イベント。

イベントに来場した2,500人を越える観客が見守るなか、Travis Japanと振付師akane率いる17人組ダンスグループ・アバンギャルディが熱戦を繰り広げた。

メンバーがそれぞれで考案した振りを掛け合わせることで特色を見せるTravis Japanと、17人が一糸乱れぬパフォーマンスを見せるアバンギャルディ。Adoの名曲「新時代」をそれぞれのカラーに染めるまでの過程は必見だ

そして、涙する人もいた突然のサプライズが、相葉のダンスパフォーマンス。Travis Japan、アバンギャルディが、Travis Japanの「夢のHollywood」を踊るなか、突如、相葉が登場すると、会場が揺れるほどの歓声が響き渡った。

さらに、『VS魂』(2021~2023年)のテーマソング「New Again! Again and Again!」を歌う姿を見せるなど、番組ホストとしてイベントを盛り上げた。

相葉が観客の前でダンスを披露するのは約3年半ぶり、歌唱は約2年半ぶりとなったが、なぜ挑戦すると決めたのか? 今回の配信番組では、約1ヵ月もの間、イベントの裏側に密着。ダンスと歌に向き合い、久しぶりのパフォーマンスに奮闘した相葉の姿も収めた。

番組情報

FOD『覆面振付バトル部FES 2024夏 完全版~相葉雅紀3年半ぶり本気ダンス~』

08/03(土)17:00から独占配信開始

出演アーティスト:相葉雅紀/えなりかずき/Travis Japan/アバンギャルディ/s**t kingz(shoji/kazuki)

『覆面振付バトル部FES 2024夏 完全版~相葉雅紀3年半ぶり本気ダンス~』配信URL

https://fod.fujitv.co.jp/title/3037/

FOD『相葉◎X部』配信ページ

https://fod.fujitv.co.jp/title/317t/

『相葉◎X部』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/aibamarubatsubu/