6月に開催されたフジテレビ系バラエティ番組『相葉◎X部』(毎週土曜16:30〜)初イベントの、本番と舞台裏が詰まったドキュメンタリー『覆面振付バトル部 FES 2024 夏 完全版〜相葉雅紀 3年半ぶり本気ダンス〜』がこのほどFODで独占配信された。『覆面振付バトル部 FES 2024 夏 完全版〜相葉雅紀 3年半ぶり本気ダンス〜』=フジテレビ提供○■相葉雅紀がダンスに奮闘する姿に密着

来場した2,500人を超える観客が見守る中、Travis Japanと振付師・akane率いる17人組ダンスグループ・アバンギャルディが熱戦を繰り広げたイベント。メンバーがそれぞれで考案した振りを掛け合わせることで特色を見せる TravisJapanと、17人が一糸乱れぬパフォーマンスを見せるアバンギャルディ。Adoの名曲「新時代」をそれぞれのカラーに染めるまでの過程は必見だ。そして、涙する観客もいたサプライズが、相葉雅紀のダンスパフォーマンス。Travis Japan、アバンギャルディがTravisJapanの「夢のHollywood」を踊る中、突如相葉が登場すると、会場が揺れるほどの歓声が響き渡った。さらに、『VS魂』(21〜23年)のテーマソング『New Again! Again and Again!』を歌う姿を見せるなど、番組ホストとしてイベントを盛り上げた。相葉が観客の前でダンスを披露するのは約3年半ぶり、歌唱は約2年半ぶりだが、なぜ挑戦すると決めたのか――ダンスと歌に向き合い、久しぶりのパフォーマンスに奮闘した相葉の姿を約1カ月密着し、映像に収めた。【編集部MEMO】相葉雅紀は終演後、「やっぱりお客さんの前に立ちたかったし、こういう機会でフジテレビさん発で今回はやらせてもらいましたけど、こういう場所って本当にいいなって単純に思いました。僕ら(嵐)もまだ別に解散してなくて休止の状態なので、ちょっとまだどうなるか分からないですけど、お客さんに喜んでもらえるような方向には持っていきたいなと思ってるんで。僕1人の一存では決められないですけど、やっぱりお客さんから直接もらうパワー、そこでこっちから放つエネルギーっていうのを受けたり、渡したりというこの空間が最高に楽しかったです!」と力強く語っていた。