グローバルな事業展開を視野に入れた社名に！大東自動車「TDGホールディングス」社名変更

大東自動車は、2024年8月1日より、社名を「TDGホールディングス」に変更しました。

また、三重県伊勢市にある「三重県南部自動車学校」を「ほめちぎる教習所 伊勢」に名称変更します。

大東自動車は、1962年の創業以来、自動車教習事業を中心に、地域社会の発展に貢献してきました。

近年は事業の多角化を図り、訪問看護事業やフィットネスクラブ事業、外国人材紹介事業、ソフトウェア開発事業など、様々な事業を展開しています。

今回、事業拡大と更なる飛躍を目指し、グローバルな事業展開を視野に入れた社名変更をしました。

新社名「TDG」は、T:時流(Trends) D:差別化(Differentiation) G:世界(Global)を意味しています。

Missoin:時流に沿った差別化で、社会をワクワクさせる

Vision:はじまりのまち 伊勢から次世代経営モデルを発信。

地方企業の星となる。

今、まさに日本は危機的な労働生産人口不足時代へと突入しています。

急速な環境の変化をチャンスとし、TDGホールディングスは成長を続けていきます。

■「ほめちぎる教習所 伊勢」

2014年、「南部自動車学校」で「ほめちぎる教習所」は誕生しました。

生徒一人ひとりの個性を尊重し、積極的にほめるという画期的な教習方式は、多くの共感を呼び、10年間で全国に11校の教習所が「ほめちぎる教習」の理念にご賛同いただき、全国に「ほめちぎる教習所」の輪を広げてきました。

「ほめちぎる教習所」は、「ほめて伸ばす」に重点を置いた画期的な教習方式で、2013年度の卒業アンケートは教習満足度99.6%を達成。

2012年には1.76%だった卒業生の事故率は2023年には0.31%まで大幅に減少しています。

そして、今、日本は、世代間意識のギャップから、様々なハラスメントが生まれています。

これも「人を認める」という基本的な欠如が原因です。

ほめちぎる教習所は、非常に「心理的安全性の高いチーム」をつくります。

「ほめちぎる教習所」は、今後も「ほめちぎる教習」の理念に基づいた質の高い教習を提供していくと共に他業界、そして、多くの人々に「ほめちぎる」の素晴らしさを発信していきます。

このVisionに基づき、「ほめちぎる教習所 伊勢」へ名称を変更します。

