ペットとの生活をより快適に！HLM　毛がつきにくくシンプルで可愛いワンピース「FORUA」

HLMは、ペットと過ごす全ての方の悩みを解決するために開発された、毛がつきにくくシンプルで可愛いワンピース「FORUA」を、新商品や体験の応援購入サービス「Makuake」にて販売中です。

HLM 毛がつきにくくシンプルで可愛いワンピース「FORUA」

価格 : 12,600円(税込・送料込) ※Makuake特別価格

サイズ : ショート、ロング

カラー : ベージュ、ピンク、ブラック

「FORUA」は現役トリマーの声を基に開発され、ペットとの生活をより快適にすることを目指しています。

このワンピースは「Makuake」で2024年7月26日(金)にプロジェクトをスタートさせ、目標金額の1,100%を達成しました。

【ストーリー】

現役トリマーが考案した特別な仕様で、ペットとの生活を楽しく快適に過ごせるワンピースが誕生しました。

このワンピースは前後で異なる着こなしを楽しめる2WAY設計で、場面に合わせてお好みのスタイルを楽しむことができます。

「可愛いトリマー用の制服が欲しい!」という想いから開発がスタートしました。

【ペットを飼っている方の悩みを解決】

●抜け毛が服に付いてしまって取れない!

●外出前に服に毛が付いていないか心配!

●服の中に毛が入ってチクチクする!

●おでかけ前にペットを抱っこできない!

●生え替わりの時期に毛が多くて大変!

こうした悩みを解決するために、ペットとの生活をノンストレスで楽しめるワンピースが誕生しました。

■商品の特長【ペットの抜け毛や汚れを気にしないワンピース】

多くが直面する抜け毛や汚れの問題を解決するため、「FORUA」は特別な素材と設計で作られています。

抜け毛が付きにくく、払いやすい生地を使用し、ペットと触れ合った後でも安心して外出できます。

撥水効果もあり、ペットのシャワー時や水遊びの際にも服が濡れにくくなっています。

■商品詳細

【毛が付きにくく落ちやすい素材】

数多くの生地を試作し、抜け毛が落ちやすい素材を厳選しました。

撥水効果もあるこの素材は、ペットと一緒にいる時間をストレスフリーにします。

【毛の侵入を防ぐ設計】

袖先の内側にゴムを加え、毛の侵入を防ぐ設計を採用。

2WAY仕様で、首元からの毛の侵入も防げます。

【シンプルでおしゃれなデザイン】

シンプルなシルエットとデザインにこだわり、ペットと触れ合った後でもスタイリッシュに過ごせます。

リモートワークやカフェでのランチ、友人との集まりなど様々なシーンに対応します。

【パッカブル仕様】

コンパクトに収納できるパッカブル仕様により、旅行や出張、外出先での着替えが楽になります。

バッグに入れて持ち運びも簡単です。

