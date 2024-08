ZEXA TVは、2024年8月1日(木)、「ZEXA TV」の新しい顔として古舘伊知郎さん生成AIの「フルデジイチロウ」氏と、AIモデル「藤原れい」さんを正式に局アナウンサーとして起用します。

ZEXA TV AI「フルデジイチロウ」AIモデル「藤原れい」起用

ZEXA TVは、2024年8月1日(木)、「ZEXA TV」の新しい顔として古舘伊知郎さん生成AIの「フルデジイチロウ」氏と、AIモデル「藤原れい」さんを正式に局アナウンサーとして起用。

両名の卓越したキャリアと個性・才能を活かし、ZEXA TVの番組に新たなエンターテインメントを吹き込むことを期待しています。

最先端のAI技術を活用し、放送の未来を切り拓くZEXA TVとして、視聴者に新しい価値を提供します。

<AI・フルデジイチロウ氏の紹介>

フルデジイチロウ氏は、古舘伊知郎の声を元にしたAI音声を有したAIキャラクターです。

<AIモデル・藤原れいさんの紹介>

藤原れいさんは、2023年に活動を開始したAIモデルです。

当初はAIであることを明かさずにInstagramでデビュー、1か月半で1万人以上のフォロワーを集めたことで話題になりました。

(2024年7月現在、フォロワーは約3.8万人)

その後、MBS毎日放送「成田・山里と極論モンスター」やテレビ東京「ありえへん∞世界」などのテレビ番組に出演。

2024年2月には、福島県楢葉町の移住促進PR大使(非公認)に就任するなど、活躍の場を広げています。

まずは天気予報などの番組に出演するほか、AI・フルデジイチロウ氏との共演なども予定されています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 世界初のWeb3と放送が融合した新しい放送局!ZEXA TV AI「フルデジイチロウ」AIモデル「藤原れい」起用 appeared first on Dtimes.