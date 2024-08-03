横浜FM対ニューカッスルのスタメン発表！ 浦和戦から5名変更でアルミロンやB・ギマランイスら先発
3日に行われる『Jリーグインターナショナルシリーズ2024 powered by docomo』横浜F・マリノスvsニューカッスルのスターティングメンバーが発表された。
ニューカッスルは4−1で勝利した7月31日の浦和レッズ戦から先発を5人変更し、ミゲル・アルミロンやブルーノ・ギマランイスらがスターティングメンバーに名を連ねた。
対する横浜FMは、エウベルやヤン・マテウス、キャプテンの喜田拓也、新加入のジャン・クルードらがスタメン入りを果たした。
『国立競技場』にて行われる一戦は19時キックオフ予定。試合の模様は『Lemino』で独占生中継される。
▼GK
21 飯倉大樹
▼DF
35 榊原彗悟
45 ジャン・クルード
5 エドゥアルド
24 加藤聖
▼MF
8 喜田拓也
28 山根陸
▼FW
7 エウベル
11 ヤン・マテウス
9 西村拓真
17 井上健太
▼GK
19 オディッセアス・ヴラホディモス
▼DF
5 ファビアン・シェア
20 ルイス・ホール
21 ティノ・リヴラメント
25 ロイド・ケリー
▼MF
7 ジョエリントン
24 ミゲル・アルミロン
36 ショーン・ロングスタッフ
39 ブルーノ・ギマランイス
▼FW
11 ハーヴィー・バーンズ
14 アレクサンデル・イサク
ニューカッスルは4−1で勝利した7月31日の浦和レッズ戦から先発を5人変更し、ミゲル・アルミロンやブルーノ・ギマランイスらがスターティングメンバーに名を連ねた。
対する横浜FMは、エウベルやヤン・マテウス、キャプテンの喜田拓也、新加入のジャン・クルードらがスタメン入りを果たした。
■横浜FM スターティングメンバー
▼GK
21 飯倉大樹
▼DF
35 榊原彗悟
45 ジャン・クルード
5 エドゥアルド
24 加藤聖
▼MF
8 喜田拓也
28 山根陸
▼FW
7 エウベル
11 ヤン・マテウス
9 西村拓真
17 井上健太
■ニューカッスル スターティングメンバー
▼GK
19 オディッセアス・ヴラホディモス
▼DF
5 ファビアン・シェア
20 ルイス・ホール
21 ティノ・リヴラメント
25 ロイド・ケリー
▼MF
7 ジョエリントン
24 ミゲル・アルミロン
36 ショーン・ロングスタッフ
39 ブルーノ・ギマランイス
▼FW
11 ハーヴィー・バーンズ
14 アレクサンデル・イサク