“THE IDOLM@STER SHINY COLORS LIVE FUN!! -Beyond the Blue sky-”　アイドル28人全員が初めて勢揃いしたDAY2公演をレポート

7月28日に横浜アリーナで開催された『アイドルマスター シャイニーカラーズ』のライブイベント“THE IDOLM@STER SHINY COLORS LIVE FUN!! -Beyond the Blue sky-”のDAY2公演は、初めてアイドル28人全員が勢揃いする公演だ。28人のアイドルが魅せるライブの楽しさ=LIVE FUN!!をこのレポートお届けしていこう。

TEXT BY 河瀬タツヤ

過去と現在 2つの時空を融合したライブ演出

前日のDAY1公演と同じく、アニメの1st Season後の時間軸と、現在のゲームの時間軸を合わせ込んで展開していく今回のライブ。一部セットリストや衣装を変更しながら、“LIVE FUN!!”の名のとおり、楽しい時間をプロデューサー(「アイドルマスター」シリーズのファンの呼称)たちとともに紡いでいく3時間超の公演となった。

今回もアニメの1st Season後の時間軸から本編はスタート。参加している青年(CV:岡本信彦)と少女(CV:ファイルーズあい)による会話劇自体はDAY1と同じであるものの、青年視点だったDAY1とは異なり、DAY2では少女視点で話が進むようだ。

オープニング映像が流れたあとはアニメに登場した4ユニットが1曲ずつ歌唱していく展開に。開幕は関根瞳(櫻木真乃役)、近藤玲奈(風野灯織役)、峯田茉優(八宮めぐる役)の3名によるユニット・イルミネーションスターズが務め、アニメ第11話のライブでも歌唱した「虹になれ」を披露した。近藤の体調を考慮して、この日イルミネーションスターズ3人で歌う楽曲はこの1曲のみ。明るい未来を歌う歌詞も相まって、1曲目からプロデューサーたちの涙腺を刺激するようなパフォーマンスとなった。

続いてステージ上手側に登場した礒部花凜(月岡恋鐘役)、菅沼千紗(田中摩美々役)、八巻アンナ(白瀬咲耶役)、希水しお(三峰結華役)、結名美月(幽谷霧子役)のユニット・アンティーカが「幻惑SILHOUETTE」を力強く歌唱していく。アンティーカの世界に一瞬で引き込むようなステージを見せた後に登場したのは、元気印のユニット・放課後クライマックスガールズ。河野ひより(小宮果穂役)、永井真里子(西城樹里役)、丸岡和佳奈(杜野凛世役)、涼本あきほ(有栖川夏葉役)に加え、DAY2では白石晴香(園田智代子役)も加わり全員が揃い踏みとなり完全体となった彼女たちは、こちらもアニメ第11話のライブで歌われた「太陽キッス」を披露した。スカーフを振り回し楽し気に歌う5人と、全力でタオルやペンライトを振り回すプロデューサーたちが一体となって会場全体を盛り上げていく。

前川涼子(大崎甜花役)の歌い出しから始まったのが、アルストロメリアの歌うキュートなポップナンバー「ハピリリ」。黒木ほの香(大崎甘奈役)、芝崎典子(桑山千雪役)とともに、舞台下手側のステージからプロデューサーたちへ甘く切ないラブソングを届けていく。可憐な歌声と可愛さ溢れる振付は、ピンク色のペンライトで染まった会場を華やかに彩っていくのだった。

ここまで楽曲を披露した4ユニットは、アニメ1st Seasonにも登場した白色基調のバースオブウィングの衣装を着用。その4ユニット・16人がステージに集まり歌ったのが、アニメのOPテーマ「ツバサグラビティ」だ。一列に並んで歌唱する16人の立ち位置はスクリーンに映し出されたOP映像のアイドルたちと同一。4色のユニットカラーのレーザー演出も含めて、アニメの世界線をじっくり堪能できる空間が作られていった。

ここで舞台が暗転し、開幕時に登場した青年と少女の会話劇が再び始まる。DAY1と同じ展開でアニメの時空から現在のゲームの時空へタイムスリップを果たした2人とともに、8ユニットのライブが改めて幕を開けるのだった。まず登場したのは283プロの最新ユニット・コメティック。川口莉奈(斑鳩ルカ役)、三川華月(鈴木羽那役)、小澤麗那(郁田はるき役)の3人が挨拶代わりとばかりに繰り出したのが感情のトゲを内包した楽曲「くだらないや」だ。繊細にメロディアスに紡ぐ3人の歌声が印象的で、特にラスサビの小澤のビブラートを交えたロングトーンには会場から歓声が次々に上がった。

コメティックからノンストップで繋がれたのは、シーズの歌う「Fly and Fly」。舞台上段に登場した紫月杏朱彩(七草にちか役)と山根綺(緋田美琴役)による息の合ったパフォーマンスにプロデューサーたちの視線は釘付けだ。さらに和久井優(浅倉透役)、土屋李央(樋口円香役)、田嶌紗蘭(福丸小糸役)、岡咲美保(市川雛菜役)の4人からなるユニット・ノクチルが「あの花のように」を披露。モニターの花火とともに歌う4人の姿は、ノクチルのイベントコミュ「天塵」を彷彿とさせるエモーショナルな演出だった。

ノクチル、シーズ、コメティックの3組による本日最初のMCタイムでは、三川がプロデューサー全員と目を合わせに行ったり、小澤が大阪の新喜劇を思わせる「ばきゅーん」のリアクションをプロデューサーに求めたり、賑やかでリラックスした雰囲気の中でアイドルたちによる挨拶が行われた。

イルミネーションスターズが起こした新たな伝説

そしてここからはDAY1と同じくユニット単位でのライブパフォーマンスパートへと突入。昨日とは異なり、トップバッターを務めるのは先ほどまでMCを務めていたコメティックだ。三川が中央、川口が舞台上手、小澤が舞台下手に立って会場を広く使いながら、1曲目に「ハナムケのハナタバ」を披露。曲の終盤で3人が舞台中央に集まり、続けて披露されたのが彼女たちの代表曲「無自覚アプリオリ」。センチメンタルな雰囲気から一気に苛烈になる楽曲の急激な温度差に改めて驚くとともに、コメティックというユニットの振れ幅の広さを見せるのにはこれ以上はないと思わせる体験となった。ユニットカラーの白いペンライトに混じり、オレンジのサイリウムを力強く振るプロデューサーも多く現れ、会場の熱気も一気に高まっていく。

続けて登場したイルミネーションスターズは、近藤の体調を考慮し、関根と峯田の2人のみでパフォーマンスを行った。透明感あふれるアステレスオーロライズの衣装に身を包み、満面の笑顔を振りまきながら「PRISISM」、そしてDAY1に続いて披露された「Twinkle Way」を歌唱。どちらの楽曲でも灯織のパーソナルカラーの青色のペンライトを振るプロデューサーも多く見られた。そんな中、「Twinkle Way」のラスサビに入ったところで突然曲が流れなくなる音響トラブルが発生。会場中の全員が戸惑い、なんとかしなければとプロデューサーたちから自然と手拍子が生まれるなか、峯田が関根の元に咄嗟に駆け寄り、何やら耳打ちをしていく。そして元の立ち位置に戻ると、先ほど止まったラスサビの箇所から関根がアカペラで“Twinkle way, my twinkle stars!!”と歌い始めたのだった。

アイコンタクトをしながら峯田も続けて自分のパートを歌い、そんな2人を全力で応援するようにプロデューサーたちも手拍子と合唱で下支え。歌い終わった際には会場中から大きな拍手と歓声が上がった。その後機材が回復するまでの数分間を2人の機転の利いたアドリブMCで繋ぎ、改めて「Twinkle way」を最初から披露。「プロデューサーさんも一緒に歌ってください」と呼び掛けつつ、途中から自身の右耳のイヤモニを外して会場の歌声を聴こうとする峯田の姿も加わり、それに応える形で会場のプロデューサーたちも大きな声で「Twinkle way」を熱唱するのであった。トラブルをFUNに変えた伝説の瞬間は記録には残らないが、プロデューサーたちの記憶の中にしかと焼き付いたはずである。

この後に登場したのが、田中有紀(芹沢あさひ役)、幸村恵理(黛冬優子役)、北原沙弥香(和泉愛依役)からなるストレイライト。和風衣装の隠匿シンギュラリティを身に纏い、能面を掲げ現れた3人が最初に歌ったのがアッパーなデジタルチューン「Hide & Attack」だ。ストレイライトは切磋琢磨しながら高みを目指すユニットなだけに、先ほどのステージに感化されたかのように3人のパフォーマンスもさらに迫力に溢れ、会場のボルテージも一気に上昇。続けざまにサイバーな世界観の「Overdrive Emotion」が投入され、“アクセル全開でひたむきに突き進む”という歌詞のとおり、高い実力で捻じ伏せるような圧巻のステージングでプロデューサーたちの心に大きな爪痕を刻んだ。

最高潮まで高まった熱気を引き継ぐのは283プロの盛り上げ番長・放課後クライマックスガールズ。5人全員が揃い出力120%になった彼女たちは最早無敵である。まずはテーマパークをモチーフにした賑やかなマーチング風楽曲「クライマックスアイランド」を届け、そこから間髪入れずに野球をモチーフにした夏にぴったりなスカコアパンク「一閃は君が導く」に突入。DAY1でも披露した楽曲であるが、今回は白石の参加により完全体になったことで、プロデューサーたちのコールにも一層熱が入る。5人の魅力が詰まった、自然と笑顔がこぼれるステージであった。

青年と少女の会話劇を挟み、その後のMCタイムではイルミネーションスターズ、放課後クライマックスガールズ、ストレイライトが登壇。突如踊りながら自己紹介をする田中のムチャぶりをアドリブで乗り切る幸村と北原。その流れが他ユニットの面々にも波及し、突如“月曜が近い”ことに触れる白石、いつも以上に大和撫子な言葉遣いとなる丸岡、ダンベルを上げる涼本、ランウェイを練り歩きそのまま帰ろうとする近藤、八宮め“ぐる”なだけに全員をグルグル走らせたうえで挨拶する峯田など、それぞれ一芸を入れながらファニーなMCを繰り出すのであった。

キラーチューンばかりのユニットブロック

ここからは後半ブロックに突入し、始めに登場したのはアンティーカ。「ばーりクールなアンティーカのステージ、一緒に盛り上がってほしか―!」と磯部がプロデューサーたちに呼び掛けながら、「NEO THEORY FANTASY」で会場をゴシックな世界観へと一気に塗り替えていく。昨日も披露した楽曲だが、白色系統のパピロニアフェリークの衣装によってDAY1とは異なる印象を与えてくれた。続いて歌われたのがシンフォニックメタルナンバーの「浮動性イノセンス」。紫の光に染まったステージの上でレースのスカートを翻しながら踊る5人は、可憐でありどこか妖艶でもあった。

そんな妖艶な世界を引き継ぐようにアルストロメリアの「Give me some more…」のイントロが流れ、マジーク・アルーアを身に纏った3人が登場。黒と薄ピンクを基調としたこの衣装は、アダルティな魅力を備えたジャジーな楽曲によく似合う。次にガラッと雰囲気を変えて披露されたのが、慈愛に満ちたバラードナンバー「Anniversary」。丁寧に感情を込めて歌う3人の姿は、讃美歌のようなラストの展開も相まって、こちらが天に召されてしまうような神聖さに溢れていた。

厳かなイントロを経て一気にK-POPライクなダンスチューンへと変貌するアグレッシブな楽曲「Forbidden Paradise」を歌うのは、黒の紫月と白の山根、2人のコントラストが印象的なフォービドゥンシンシアリの衣装に着替えたシーズだ。特に足元まで伸びたロングコート風な山根の衣装の映え具合は、2人のダンスの魅力を何倍も増幅させているように感じられた。ラストのキスをしているかのようなキメポーズから、ノンストップで縦ノリできるクラブチューン「Bouncy Girl」へと繋ぐ。激しいダンスを2曲連続で踊っているにもかかわらず、息の1つも上がらない2人のパフォーマンスには感服するほかなかった。

ユニットブロックのしんがりを務めるのは、水面の煌めきを閉じ込めたようなパステルカラーの衣装・セイルテイルブリーズを着たノクチルの4人。青や水色に染まったペンライトの光の海を見ながら、まずはDAY1でも歌ったエモポップナンバー「Catch the Breeze」を自然体な姿で楽しげにパフォーマンスしていく。さらにドラマチックなピアノのイントロが流れ披露されたのは、ノクチルの楽曲としては珍しく、力強いボーカルも織り交ぜられた1曲「Reflection」だ。四者四様の透き通るような高音の美しさも印象深く、最後まで清涼感にあふれたステージを届けてくれた、

アンティーカ、アルストロメリアによる最後のMCは先の2つに負けず劣らずのコール&レスポンスの大量応酬に。磯部発案による5回往復のコール&レスポンスのくだりを本人が途中で忘れてしまうというハプニングも交えながら賑やかに進み、挨拶が終わったところで黒木が近藤を除く全員をステージに呼び込む。そして披露されたのが、シャイニーカラーズの全体曲「シャイノグラフィ」と「Shiny Stories」だ。どちらもアイドルたちの可能性と未来への希望を歌った楽曲で、4ユニットのアニメ時空(過去)から8ユニットのゲーム時空(未来)への変遷を描いた本公演を表すのに相応しい、光り輝く2曲となった。

青年と少女の恋路の行方は……?

その後の会話劇を経て、DAY1と同じくゲーム時空からアニメ時空へ、青年と少女とともに戻ってきたプロデューサーたち。そんなプロデューサーたちを本編終了後のアンコールのステージで出迎えたのは、「Multicolored Sky」を歌うイルミネーションスターズ・アンティーカ・放課後クライマックスガールズ・アルストロメリアの4ユニットだ。再びバースオブウィングの衣装に身を包み、和やかな雰囲気で16人がそれぞれ思い思いにステージを練り歩いていく。ユニットの枠を越えて交流したり、プロデューサーに向かって投げキッスをしたり手を振ったりしながら時間は進み、最後は4色の銀テープが舞う中、大団円な雰囲気でこの曲を歌い上げるのだった。

青年と少女が参加したライブも終わり、少女視点で話が進んでいくなかで、少女はDAY1と同じくこのようなモノローグをつぶやくのだった。「283プロに新たなユニットが電撃加入。彼女たちの名前は、“ストレイライト”」と。その直後に舞台中央に再び光が当たり、始まりの衣装・ネオンライトロマンサーを身に纏ったストレイライトの3人が「Wandering Dream Chaser」をパフォーマンス。2日連続でトリを務めることになったストレイライトだが、プレッシャーや緊張を微塵も感じさせない堂々としたステージングで“LIVE FUN!!”を締めくくり、アニメ2nd Season、そして『アイドルマスター シャイニーカラーズ』というコンテンツへの期待をさらに高めていくのであった。その後、エンドクレジット後に行われた会話劇では青年から少女への告白が行われ、少女からOKの返事をもらったところで公演が終了。ウルトラオレンジのサイリウムがお祝いとばかりに至る所で焚かれる光景は、ある意味今回のライブで最大の盛り上がりポイントだったかもしれない(?)。プロデューサーたちのノリの良さを感じながら、横浜アリーナの夜は更けていくのであった。

10月には6.5周年ライブとなる「THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6.5th Anniversary LIVE “Chapter 283”」が控えているほか、アニメの2nd Seasonも放送開始予定。さらに、2025年3月にはぴあアリーナMMでのアニメの2nd Seasonをテーマにしたライブ開催も今回発表されており、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』の勢いはこれからも増すばかりだ。無限の可能性が詰まっている彼女たちの翼が、どんな青空を飛び越えていくのか。これからもプロデュースをしながら、彼女たちの姿を目に焼き付けてもらいたい。

THE IDOLM@STER SHINY COLORS LIVE FUN!! -Beyond the Blue sky- DAY2

2024年7月28日(日) 15:30開場/17:00開演

横浜アリーナ

出演者:

イルミネーションスターズ

関根 瞳(櫻木真乃役)、近藤玲奈(風野灯織役)、峯田茉優(八宮めぐる役)

アンティーカ

礒部花凜(月岡恋鐘役)、菅沼千紗(田中摩美々役)、八巻アンナ(白瀬咲耶役)、希水しお(三峰結華役)、結名美月(幽谷霧子役)

放課後クライマックスガールズ

河野ひより(小宮果穂役)、白石晴香(園田智代子役)、永井真里子(西城樹里役)、丸岡和佳奈(杜野凛世役)、涼本あきほ(有栖川夏葉役)

アルストロメリア

黒木ほの香(大崎甘奈役)、前川涼子(大崎甜花役)、芝崎典子(桑山千雪役)

ストレイライト

田中有紀(芹沢あさひ役)、幸村恵理(黛 冬優子役)、北原沙弥香(和泉愛依役)

ノクチル

和久井 優(浅倉 透役)、土屋李央(樋口円香役)、田嶌紗蘭(福丸小糸役)、岡咲美保(市川雛菜役)

シーズ

紫月杏朱彩(七草にちか役)、山根 綺(緋田美琴役)

コメティック

川口莉奈(斑鳩ルカ役)、三川華月(鈴木羽那役)、小澤麗那(郁田はるき役)

<DAY2 セットリスト>

M1.虹になれ/イルミネーションスターズ【関根 瞳(櫻木真乃 役)、近藤玲奈(風野灯織役)、峯田茉優(八宮めぐる 役)】

M2.幻惑SILHOUETTE/アンティーカ【礒部花凜(月岡 恋鐘役)、菅沼千紗(田中摩美々 役)、八巻アンナ(白瀬咲耶 役)、希水しお(三峰結華 役)、結名美月(幽谷霧子 役)】

M3.太陽キッス/放課後クライマックスガールズ【河野ひより(小宮果穂 役)、白石晴香(園田智代子役)、永井真里子(西城樹里 役)、丸岡和佳奈(杜野凛世 役)、涼本あきほ(有栖川夏葉 役)】

M4.ハピリリ/アルストロメリア【黒木ほの香(大崎甘奈 役)、前川涼子(大崎甜花 役)、芝崎典子(桑山千雪 役)】

M5.ツバサグラビティ/イルミネーションスターズ、アンティーカ、放課後クライマックスガールズ、アルストロメリア

M6.くだらないや/コメティック【川口莉奈(斑鳩ルカ 役)、三川華月(鈴木羽那 役)、小澤麗那(郁田はるき 役)】

M7.Fly and Fly/シーズ【紫月杏朱彩(七草にちか 役)、山根 綺(緋田美琴 役)】

M8.あの花のように/ノクチル【和久井 優(浅倉 透 役)、土屋李央(樋口円香 役)、田嶌紗蘭(福丸小糸 役)、岡咲美保(市川雛菜 役)】

M9.ハナムケのハナタバ/コメティック【川口莉奈(斑鳩ルカ 役)、三川華月(鈴木羽那 役)、小澤麗那(郁田はるき 役)】

M10.無自覚アプリオリ/コメティック【川口莉奈(斑鳩ルカ 役)、三川華月(鈴木羽那 役)、小澤麗那(郁田はるき 役)】

M11.PRISISM/イルミネーションスターズ【関根 瞳(櫻木真乃 役)、峯田茉優(八宮めぐる 役)】

M12.Twinkle way/イルミネーションスターズ【関根 瞳(櫻木真乃 役)、峯田茉優(八宮めぐる 役)】

M13.Hide & Attack/ストレイライト【田中有紀(芹沢あさひ 役)、幸村恵理(黛 冬優子 役)、北原沙弥香(和泉愛依 役)】

M14.Overdrive Emotion/ストレイライト【田中有紀(芹沢あさひ 役)、幸村恵理(黛 冬優子 役)、北原沙弥香(和泉愛依 役)】

M15.クライマックスアイランド/放課後クライマックスガールズ【河野ひより(小宮果穂 役)、白石晴香(園田智代子役)、永井真里子(西城樹里 役)、丸岡和佳奈(杜野凛世 役)、涼本あきほ(有栖川夏葉 役)】

M16.一閃は君が導く/放課後クライマックスガールズ【河野ひより(小宮果穂 役)、白石晴香(園田智代子役)、永井真里子(西城樹里 役)、丸岡和佳奈(杜野凛世 役)、涼本あきほ(有栖川夏葉 役)】

M17.NEO THEORY FANTASY/アンティーカ【礒部花凜(月岡 恋鐘役)、菅沼千紗(田中摩美々 役)、八巻アンナ(白瀬咲耶 役)、希水しお(三峰結華 役)、結名美月(幽谷霧子 役)】

M18.浮動性イノセンス/アンティーカ【礒部花凜(月岡 恋鐘役)、菅沼千紗(田中摩美々 役)、八巻アンナ(白瀬咲耶 役)、希水しお(三峰結華 役)、結名美月(幽谷霧子 役)】

M19.Give me some more…/アルストロメリア【黒木ほの香(大崎甘奈 役)、前川涼子(大崎甜花 役)、芝崎典子(桑山千雪 役)】

M20.Anniversary/アルストロメリア【黒木ほの香(大崎甘奈 役)、前川涼子(大崎甜花 役)、芝崎典子(桑山千雪 役)】

M21.Forbidden Paradise/シーズ【紫月杏朱彩(七草にちか 役)、山根 綺(緋田美琴 役)】

M22.Bouncy Girl/シーズ【紫月杏朱彩(七草にちか 役)、山根 綺(緋田美琴 役)】

M23.Catch the Breeze/ノクチル【和久井 優(浅倉 透 役)、土屋李央(樋口円香 役)、田嶌紗蘭(福丸小糸 役)、岡咲美保(市川雛菜 役)】

M24.Reflection¥ノクチル【和久井 優(浅倉 透 役)、土屋李央(樋口円香 役)、田嶌紗蘭(福丸小糸 役)、岡咲美保(市川雛菜 役)】

M25.シャイノグラフィ/シャイニーカラーズ

M26.Shiny Stories/シャイニーカラーズ

M27.Multicolored Sky/イルミネーションスターズ、アンティーカ、放課後クライマックスガールズ、アルストロメリア

M28.Wandering Dream Chaser/ストレイライト【田中有紀(芹沢あさひ 役)、幸村恵理(黛 冬優子 役)、北原沙弥香(和泉愛依 役)】

