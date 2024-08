3ステップ、たった10分で本格燻製が仕上がる！ロジャース 燻製鍋「iburi-one イブリワン」

ロジャースは、簡単10分お家で本格燻製が愉しめる燻製鍋【iburi-one イブリワン】を応援購入サービス「Makuake」限定で先行販売中です。

ロジャース 燻製鍋「iburi-one イブリワン」

価格 : 7,260円(税込)

販売ルート: Makuake先行販売

(先行販売終了後、一般販売予定となります)

URL :

https://www.makuake.com/project/rodgers-12/

このプロジェクトは、2024年8月30日まで実施しています。

■燻製鍋【iburi-one イブリワン】の特徴

1. 自宅で簡単。

3ステップ、たったの10分で燻製料理。

燻製は長時間にわたり煙を焚くというイメージから、広いスペースと専用のスモーカーが必要と思われがちですが、密封性の高いiburi-one(イブリワン)ならご自宅でもお手軽に、しかも10分という短時間で燻製料理が完成。

短時間で仕上げる燻製法「熱燻」は、食材の水分を残したジューシーな味わいを楽しめます。

使い方は、お好みのスモークチップを入れたら専用の網に食材を乗せ、火にかけ中火で5分、火を止め5分待つだけ。

急な来客へのおもてなしや帰宅後の晩酌のおつまみにもお手軽かつ迅速に対応できます。

2. 常識を覆すデザイン

白と黒の北欧デザインで、燻製のイメージを明るく華やかに。

煙で燻されるため、本来は敬遠される白い色。

蓋の内側に特殊なコーティングを施すことで、汚れにくく、お手入れしやすく仕上がっています。

パッと目を惹く明るいデザインです。

3. 蒸し料理にも使える「日常のキッチンツール」

陶器でありながら直火にも対応できるiburi-oneは蒸し料理にも使えます。

茹でるよりも栄養価が高いとされる蒸し野菜はもちろん、旨味を閉じ込めた魚や肉料理、買ってきた点心の温め直しにも最適です。

iburi-oneがあれば素材を生かしたアレンジ料理が毎日楽しめます。

4. 使い勝手の良さ

iburi-oneはその耐熱性から、食器洗浄機・電子レンジ・オーブンに対応。

追い求めたのは「日々の相棒になる鍋」。

気にせず使えることで、より手軽に、より身近なものに。

5. 安心の日本製。

iburi-oneは萬古焼の産地、三重県四日市市の【内山製陶所】で製造しています。

萬古焼が興った明治時代中期より5代にわたり陶器の企画・製造・販売を続ける一方、常に新しい視点でモノづくりに取り組み、世に送り出しています。

■プロジェクト概要

簡単10分お家で本格燻製が愉しめる燻製鍋【iburi-one イブリワン】を2024年7月31日9:00より応援購入サービス「Makuake」のみで限定先行販売。

応援金額によって様々なリターンを用意しています。

プラットフォーム : Makuake(マクアケ)

プロジェクトページ:

https://www.makuake.com/project/rodgers-12/

期間 : 2024年7月31日(水)9:00〜8月30日(金)18:00

